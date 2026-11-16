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L’attaquant de Bournemouth Eli Junior Kroupi a décrit l’immense émotion ressentie après avoir marqué son premier but pour la France face à la Turquie. Entré en jeu, il a inscrit le but qui a scellé une victoire cruciale (2-1) et envoyé l’équipe de Zinedine Zidane en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA.

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Kroupi envoie la France en quarts de finale à Bordeaux

La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une victoire difficile (2-1) contre la Turquie à Bordeaux. L’équipe de Zinedine Zidane a rebondi après sa défaite contre l’Italie en milieu de semaine, grâce à un but contre son camp d’Emirhan Topcu en début de match et à une réalisation décisive d’Eli Junior Kroupi, entré en jeu en seconde période. Cette victoire a permis aux Bleus de terminer en tête du groupe A1.

Surmonter sa blessure et poursuivre ses rêves

Après le match, l’attaquant de Bournemouth âgé de 20 ans est revenu sur l’émotion ressentie en inscrivant son premier but en équipe nationale A dès sa deuxième sélection.

« On travaille pour ça tous les jours. Aider l’équipe à repartir avec les trois points, c’est tout simplement incroyable », a déclaré Kroupi à TF1.

« Avec des joueurs comme ceux-là, on ne peut que bien jouer dans cette équipe. Je remercie l’équipe et l’entraîneur. »

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D’abord le doute, puis la joie

Kroupi a reconnu avoir craint que son grand moment ne soit gâché par le drapeau de l’arbitre assistant, avant que la VAR et l’arbitre ne valident son but.

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« Le but ? Au début, je pensais être hors-jeu, mais c’était incroyable quand l’arbitre l’a accordé », s’est souvenu Kroupi.

« C’était très émouvant ; j’ai pensé à ma blessure. Maintenant, je laisse ça derrière moi et je regarde vers l’avenir. Je vais rester concentré en vue des prochaines sélections. »

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Cap sur les quarts de finale

La Turquie ayant terminé dernière du groupe après six défaites, la France se tourne désormais vers les quarts de finale, prévus en mars. L’entrée en jeu décisive de Kroupi offre à Zidane une option offensive de poids, alors que les Bleus continuent de monter en puissance sous la direction de leur nouvel entraîneur.