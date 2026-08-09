« Je pensais avoir atterri en enfer » : l’ascension fulgurante de Bruno Guimaraes avec la magie du numéro 39

Une première version de cet article a été publiée en mars 2023.

Arsenal a déboursé 87,5 millions d’euros pour Bruno Guimaraes à Newcastle United. Ainsi, le milieu de terrain brésilien de 28 ans devient la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club derrière Declan Rice. Comme dans ses précédents clubs, il portera aussi à Arsenal le numéro 39. Pour lui, il symbolise ses origines et lui rappelle le chemin semé d’embûches qu’il a parcouru pour devenir l’un des meilleurs joueurs du meilleur championnat du monde.

Bien qu’il ait grandi enfant à Rio, près du Maracana, et passé chaque minute libre à courir après le ballon avec ses amis, une carrière de footballeur n’avait rien d’évident. Bien au contraire : alors que son père voulait l’inscrire au futsal, sa mère n’était pas très emballée par le football. Elle préférait largement que le jeune Bruno devienne un bon nageur, comme Guimaraes l’a raconté en 2023 dans une contribution pour The Players' Tribune.

Sa mère aurait dit à son père : « Non, non, non. Je ne veux pas avoir encore un de ceux-là à la maison, ça va me tuer. » Elle a donc inscrit Bruno dans un club de natation. Pendant six mois, Bruno est allé à l’entraînement de natation, avant de rentrer à la maison en pleurant : « Maman, cette natation ! Sérieusement ? Ça ne me plaît pas du tout. Je suis désolé, mais je dois jouer avec le ballon. »

Ronaldinho était l’idole de Bruno Guimaraes

Dès lors, il a poursuivi son rêve de devenir un jour un footballeur professionnel à succès, comme sa grande idole Ronaldinho. Alors que sa mère travaillait dans un magasin de motos, son père faisait vivre la famille comme chauffeur de taxi. « Au Brésil, et surtout à Rio, c’est un travail exténuant », a raconté Bruno. « On travaille toute la journée et toute la nuit. Je ne voyais pratiquement mon père que lorsqu’il venait le samedi pour me regarder jouer au football. » C’est à cette époque que le numéro 039 s’est déjà ancré chez Bruno : c’était le numéro du taxi de son père.

À l’âge de 11 et 12 ans, Bruno a effectué des essais dans les clubs traditionnels de Botafogo et Fluminense, mais a été recalé à chaque fois. À cette époque, Bruno avait de gros problèmes de trac et était anéanti de ne pas pouvoir rejoindre l’un des grands clubs. « Mais ma mère m’a alors raconté l’histoire de Cafu et comment, au départ, il avait été refusé par pratiquement tous les grands clubs. »

À 15 ans, Bruno a eu l’opportunité de rejoindre le centre de formation d’Audax Sao Paulo. Une grande chance, mais aussi une étape difficile pour la famille : « Je n’oublierai jamais comment mes parents m’ont conduit pendant cinq heures à Sao Paulo dans le taxi jaune de mon père. Ils ont laissé leur enfant unique dans cette grande ville avec d’autres jeunes qu’ils ne connaissaient pas, dans un dortoir bondé avec 18 lits superposés. »

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Bruno Guimaraes : période difficile à Audax Sao Paulo

Il aurait d’abord pleuré chaque nuit, selon celui qui a aujourd’hui 28 ans. Aussi parce qu’il y avait des invités indésirables dans le dortoir. Il gardait un vieux téléphone sous son oreiller. Une nuit, il l’a attrapé. « Mais au lieu du vieux téléphone en plastique, j’ai soudain senti quelque chose de poilu. Ce n’était pas doux, c’était dégoûtant. J’ai attrapé une queue. J’ai crié si fort. Ce gros rat était là, à me fixer, comme s’il voulait dire : “Hé, qu’est-ce que tu fais dans mon lit ?” »

En sautant du lit, Bruno s’est cogné la tête contre le lit, et deux autres rats seraient apparus. « J’ai pensé que j’étais arrivé en enfer », s’est souvenu Bruno. Plus d’une fois, il aurait fait ses valises pour quitter Audax. Seules les visites de ses parents pendant les jours de repos et les week-ends lui redonnaient de la force. Ils faisaient toujours le trajet jusqu’à Sao Paulo dans le taxi jaune numéro 039 pour voir leur fils.

Un échange avec Fernando Diniz a été déterminant pour la suite de la carrière de Bruno. L’ex-professionnel et actuel entraîneur de Corinthians était alors coach d’Audax. Bruno se souvenait encore très bien de cette conversation pendant la préparation de présaison de l’équipe première. Diniz lui aurait dit : « Bruninho, quoi que tu veuilles faire dans ta vie, tu seras l’un des meilleurs. Parce que tu as de la détermination et que tu es concentré. (…) Tu as l’âme d’un grand joueur. » Malgré cela, il a encore fallu un an avant que Diniz ne fasse jouer Bruno chez les professionnels, à l’âge de 19 ans.

Bruno Guimaraes s’est fait tatouer le 39 sur le mollet

À partir de là, la grande carrière a été lancée. Bruno a rejoint Athletico Paranaense en 2017, puis, début 2020, l’Olympique Lyonnais a fait venir en Europe le robuste organisateur du milieu de terrain, techniquement très solide, pour une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Deux ans plus tard, il est devenu, pour plus du double, le premier achat coûteux de Newcastle United après le rachat saoudien. Après une belle progression chez les Magpies et deux participations à la Coupe du monde avec le Brésil, il évoluera désormais à Arsenal.

Toujours présente pendant son ascension : la 39, qui figurait sur le taxi de son père. Guimaraes ne la porte pas seulement en tatouage sur le mollet, mais aussi comme numéro de maillot : « Quand je suis arrivé à Paranaense, j’ai appelé mon père et nous avons parlé du numéro que je devais choisir. Je pensais au 97, parce que je suis né en 1997. Mais lui a proposé : “Et si tu prenais le 39 ? C’est plus qu’un nombre. 039 nous a tout permis. Notre maison, notre nourriture, nos meubles et tes chaussures de football.” »

Bruno a trouvé l’idée bonne et voulait demander ce numéro à l’intendant. Mais celui-ci lui avait déjà réservé un maillot. « J’ai ouvert le sac et je le jure : c’était le 39 », a raconté Bruno. Il aurait même dû pleurer. Pas étonnant, difficile de faire plus symbolique.