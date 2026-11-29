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La légende uruguayenne Fernando Muslera a annoncé sa retraite du football professionnel après la courte défaite d’Estudiantes face à Palmeiras (1-0) en finale de la Copa Libertadores. Le gardien de 40 ans a confirmé sa décision juste après la finale de samedi à l’Estadio Centenario, assurant qu’il partait heureux malgré le titre manqué.

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Muslera tire sa révérence après la finale

Muslera a mis fin à sa carrière quelques minutes seulement après la défaite contre Palmeiras à Montevideo . Décisif tout au long du parcours d’Estudiantes jusqu’à la finale, notamment en demi-finales contre Flamengo, le vétéran n’a pas pu conclure sa carrière par un titre. Peu sollicité samedi, il ne pouvait guère empêcher Ramon Sosa d’inscrire le but décisif.

Le gardien revient sur des adieux chargés d’émotion

Cette rencontre avait une signification toute particulière pour le gardien, de retour dans son pays et dans le stade même où sa carrière professionnelle avait commencé. Dans un entretien accordé après le match à ESPN, Muslera s’est dit fier des efforts de son équipe malgré la déception : « Je pars heureux d’avoir joué jusqu’au dernier jour. »

Évoquant cette fin de carrière douce-amère devant des tribunes combles, il a ajouté : « Une grande tristesse pour le résultat, mais de la satisfaction quant à la manière dont nous nous sommes battus jusqu’au match d’aujourd’hui. Je pars très heureux. C’est une fin de carrière magnifique, quel que soit le résultat, qui fait partie du football.

« Estudiantes est venu chez moi, en Uruguay, dans le stade où j’ai fait mes débuts professionnels. Les supporters ont rempli les tribunes et m’ont soutenu jusqu’au bout. C’est difficile de parler en ce moment, mais je pars heureux d’avoir joué jusqu’au dernier jour. »

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Une carrière riche en titres sur deux décennies

La décision de Muslera n’a pas totalement surpris les dirigeants du club argentin, avec qui il avait déjà évoqué ses projets avant la finale. Confirmant ces échanges auprès de la chaîne, il a déclaré : « Nous en avions parlé. Je ne l’avais pas encore confirmé, mais j’avais déjà discuté avec les dirigeants. J’ai remercié mes coéquipiers, Sebastian [Veron], et tous ceux qui m’écoutent en ce moment. »

Né à Buenos Aires et élevé en Uruguay, il a fait ses débuts avec les Montevideo Wanderers en 2004. Après un bref passage au Nacional, il a rejoint la Lazio six mois plus tard. C’est en Turquie, avec Galatasaray, qu’il a remporté le plus de trophées : 19 titres avant de rejoindre Estudiantes. Il a également représenté l’Uruguay lors de cinq Coupes du monde et remporté la Copa América 2011.

Estudiantes à la recherche d’un successeur

Avec le départ de Muslera, Estudiantes doit désormais se remettre de sa déception continentale et trouver un nouveau gardien numéro un fiable pour la saison prochaine. Remplacer son immense expérience et son influence dans le vestiaire sera un défi majeur pour les dirigeants du club. Quant à Muslera, il quitte le football en laissant une empreinte durable en Amérique du Sud comme en Turquie.