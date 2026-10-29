« Je suis arrivé en sélection alors que j’étais un garçon et je la quitte aujourd’hui en homme », a écrit Jakobs sur Instagram pour expliquer sa décision.

Le joueur de 27 ans a indiqué vouloir désormais se concentrer sur sa carrière en club et disposer de « plus de temps pour moi-même et ma famille ». « Car le temps est précieux et certains moments ne reviennent jamais. »

Né à Cologne, où il était devenu professionnel au FC Cologne, Jakobs avait encore porté le maillot de l’Allemagne chez les U21. En 2021, aux côtés de Florian Wirtz ou de Nico Schlotterbeck, il avait été sacré champion d’Europe U21 avec les espoirs allemands, mais avait décidé un an plus tard de changer de sélection pour représenter le Sénégal, pays d’origine de son père, en équipe nationale A.

« Grâce au Sénégal, j’ai pu réaliser mes rêves d’enfant et vivre des moments que je garderai à jamais dans mon cœur », a souligné Jakobs. « En tant que fils d’un père sénégalais, c’était très particulier pour moi de réaliser non seulement mon propre rêve, mais aussi celui de mon père. »

Ismail Jakobs a participé à deux Coupes du monde avec le Sénégal

Le gaucher, passé de l’AS Monaco à Galatasaray en 2024, avait fait ses débuts avec le Sénégal en septembre 2022. Peu après, lors de la Coupe du monde 2022, il était devenu titulaire dès le deuxième match de groupe. Il avait délivré une passe décisive et atteint les huitièmes de finale avec la sélection africaine, éliminée par l’Angleterre (0-3).

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Au total, Jakobs a disputé 33 matches internationaux et participé à quatre grandes compétitions. Son plus grand moment reste le triomphe à la Coupe d’Afrique des nations au début de l’année. Né à Cologne, il avait entamé le tournoi comme titulaire, avant de perdre sa place par la suite. Il a néanmoins disputé quatre rencontres, délivré une passe décisive et est entré en jeu en finale contre le Maroc, pays hôte, un quart d’heure avant le coup de sifflet final.

Le Sénégal avait remporté la finale sur le terrain en janvier, 1-0 après prolongation. En raison des événements tumultueux survenus pendant ce match marqué par le scandale, Jakobs et ses coéquipiers se sont toutefois vu retirer le titre rétroactivement au printemps, celui-ci étant attribué sur tapis vert au Maroc. La Fédération sénégalaise de football a alors annoncé vouloir contester cette décision devant le TAS.

Le seizième de finale du Mondial contre la Belgique reste le dernier match de Jakobs en sélection

Lors de la Coupe du monde l’été dernier, Jakobs figurait dans le onze de départ du Sénégal lors de deux de ses quatre matches, notamment lors de la cruelle élimination en seizièmes de finale contre la Belgique. Les Sénégalais menaient 2-0 jusqu’à peu avant la fin du temps réglementaire, avant que les Belges ne parviennent à arracher la prolongation, au terme de laquelle ils se sont finalement imposés 3-2. Ce fut la dernière apparition de Jakobs avec sa sélection.

À Galatasaray, le défenseur occupe généralement une place de titulaire sur le côté gauche et a déjà disputé douze matches toutes compétitions confondues cette saison. Le contrat de Jakobs avec le champion de Turquie expire l’été prochain.