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« Je ne voulais pas offenser »… Schweinsteiger tente d'apaiser la colère des Africains

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Quelles ont été les déclarations de la star allemande au sujet de la sélection ivoirienne ?

Après des propos qui ont provoqué un vif émoi en coulisses de la Coupe du monde, la légende allemande Bastian Schweinsteiger a dû publier un communiqué urgent pour clarifier ses propos. Il avait qualifié le style de jeu de la sélection ivoirienne de « quelque peu brutal », ce qui a été largement interprété comme un commentaire raciste envers le football africain.

L’analyste sportif et ancien international, vainqueur de la Coupe du monde 2014, a présenté ses explications sur la chaîne allemande ARD, tentant d’apaiser la polémique qui a éclaté à la suite de son commentaire sur le match des « Éléphants », qui évoluent dans le même groupe que l’Allemagne.

Il avait qualifié la prestation des Ivoiriens de « football africain » parfois atypique, « un peu brutal » et peu tactique, déclenchant une vague d’indignation dans le monde du football.

L’entraîneur Jürgen Klopp a refusé de commenter le sujet et a coupé court à une interview télévisée dès que la question lui a été posée, signe évident de son malaise. De même, Emers Fai, le sélectionneur des « Éléphants », a exprimé sa « profonde déception envers cet homme » après la qualification de son équipe pour les seizièmes de finale.

Sous le feu des critiques, l’ancien milieu de terrain a réagi : « Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit, je parlais uniquement de football, et non de personnes… Ni plus ni moins. »

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L’ancien joueur du Bayern Munich a réaffirmé qu’il s’agissait d’une analyse purement technique, sans intention d’offenser un peuple ou un continent. À ce stade, la FIFA et les organisateurs de la compétition n’ont annoncé aucune sanction à son encontre.

Cette polémique intervient à un moment délicat de la Coupe du monde, alors que les projecteurs devraient se concentrer sur la compétition sportive et non sur les déclarations d’un des commentateurs les plus influents.

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