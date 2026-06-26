« Je ne voulais pas offenser »… Schweinsteiger tente d'apaiser la colère des Africains

Après des propos qui ont provoqué un vif émoi en coulisses de la Coupe du monde, la légende allemande Bastian Schweinsteiger a dû publier un communiqué urgent pour clarifier ses propos. Il avait qualifié le style de jeu de la sélection ivoirienne de « quelque peu brutal », ce qui a été largement interprété comme un commentaire raciste envers le football africain.

L’analyste sportif et ancien international, vainqueur de la Coupe du monde 2014, a présenté ses explications sur la chaîne allemande ARD, tentant d’apaiser la polémique qui a éclaté à la suite de son commentaire sur le match des « Éléphants », qui évoluent dans le même groupe que l’Allemagne.

Il avait qualifié la prestation des Ivoiriens de « football africain » parfois atypique, « un peu brutal » et peu tactique, déclenchant une vague d’indignation dans le monde du football.

L’entraîneur Jürgen Klopp a refusé de commenter le sujet et a coupé court à une interview télévisée dès que la question lui a été posée, signe évident de son malaise. De même, Emers Fai, le sélectionneur des « Éléphants », a exprimé sa « profonde déception envers cet homme » après la qualification de son équipe pour les seizièmes de finale.

Sous le feu des critiques, l’ancien milieu de terrain a réagi : « Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit, je parlais uniquement de football, et non de personnes… Ni plus ni moins. »

L’ancien joueur du Bayern Munich a réaffirmé qu’il s’agissait d’une analyse purement technique, sans intention d’offenser un peuple ou un continent. À ce stade, la FIFA et les organisateurs de la compétition n’ont annoncé aucune sanction à son encontre.

Cette polémique intervient à un moment délicat de la Coupe du monde, alors que les projecteurs devraient se concentrer sur la compétition sportive et non sur les déclarations d’un des commentateurs les plus influents.