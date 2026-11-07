Redknapp voit Arsenal filer vers le titre
Arsenal a porté son avance en tête de la Premier League à six points samedi, grâce à un but de Martin Odegaard qui lui a offert une victoire 1-0 contre Hull City à l’Emirates Stadium. Manchester City a ensuite subi une troisième défaite consécutive en championnat, battu 3-1 par Nottingham Forest au City Ground, et Redknapp ne voit personne arrêter Arsenal.
« Pour le moment, je ne vois vraiment pas d’autre issue qu’Arsenal s’envolant vers le titre, a déclaré Redknapp à Sky Sports. Je sais que c’est encore très tôt, mais je pense simplement qu’Arsenal est tellement supérieur à tous les autres dans tous les domaines. »
Redknapp désigne Brighton comme rival surprise d’Arsenal
L’ancien milieu de Liverpool et de Tottenham estime que Brighton est désormais l’équipe la plus susceptible de disputer le titre à Arsenal. L’équipe de Fabian Hurzeler dépassera Manchester City et prendra la deuxième place si elle bat Brentford dimanche.
« La défaite d’aujourd’hui fait mal. À l’heure actuelle, quand on se demande qui peut rivaliser avec Arsenal, je n’en vois tout simplement pas, a déclaré Redknapp. Si l’on regarde le classement, l’équipe que je citerais probablement en ce moment, et je n’aurais jamais pensé dire ça en début d’année, c’est Brighton. »
Redknapp juge Manchester City beaucoup trop exposé face à Nottingham Forest
Redknapp a reconnu que l’absence d’Antoine Semenyo se faisait sentir sur les côtés, mais il estime que le problème le plus important était les espaces laissés par l’équipe d’Enzo Maresca face à Nottingham Forest. Un contraste saisissant, selon lui, avec la défense d’Arsenal, qui s’apprête à retrouver William Saliba.
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« Semenyo leur manque évidemment, c’est un joueur important pour eux sur les côtés, mais ils ont encore des joueurs à ces postes capables de poser des problèmes, a déclaré Redknapp. Arsenal va retrouver Saliba et, avec les joueurs dont il dispose en défense, on ne le verrait jamais laisser autant d’espaces que Manchester City [contre Nottingham Forest]. »
Brighton peut confirmer la prédiction de Redknapp dimanche
Brighton aura l’occasion de donner raison à Redknapp contre Brentford dimanche, tandis que Manchester City pourra profiter de la trêve internationale pour se ressaisir.
« C’est le pire scénario pour toutes les équipes. Quand on voit une équipe comme Arsenal arracher un résultat aujourd’hui, je ne vois tout simplement personne d’autre », a ajouté Redknapp.