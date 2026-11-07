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Jamie Redknapp estime qu’Arsenal est en passe de s’envoler vers le titre de Premier League après avoir pris six points d’avance en tête du classement. Alors que Manchester City vient de subir une troisième défaite consécutive, l’ancien milieu de terrain peine à voir qui pourrait réellement menacer les champions. Il désigne Brighton, à la surprise générale, comme leur plus proche poursuivant cette saison.

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Redknapp voit Arsenal filer vers le titre

Arsenal a porté son avance en tête de la Premier League à six points samedi, grâce à un but de Martin Odegaard qui lui a offert une victoire 1-0 contre Hull City à l’Emirates Stadium. Manchester City a ensuite subi une troisième défaite consécutive en championnat, battu 3-1 par Nottingham Forest au City Ground, et Redknapp ne voit personne arrêter Arsenal.

« Pour le moment, je ne vois vraiment pas d’autre issue qu’Arsenal s’envolant vers le titre, a déclaré Redknapp à Sky Sports. Je sais que c’est encore très tôt, mais je pense simplement qu’Arsenal est tellement supérieur à tous les autres dans tous les domaines. »

Redknapp désigne Brighton comme rival surprise d’Arsenal

L’ancien milieu de Liverpool et de Tottenham estime que Brighton est désormais l’équipe la plus susceptible de disputer le titre à Arsenal. L’équipe de Fabian Hurzeler dépassera Manchester City et prendra la deuxième place si elle bat Brentford dimanche.

« La défaite d’aujourd’hui fait mal. À l’heure actuelle, quand on se demande qui peut rivaliser avec Arsenal, je n’en vois tout simplement pas, a déclaré Redknapp. Si l’on regarde le classement, l’équipe que je citerais probablement en ce moment, et je n’aurais jamais pensé dire ça en début d’année, c’est Brighton. »

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Redknapp juge Manchester City beaucoup trop exposé face à Nottingham Forest

Redknapp a reconnu que l’absence d’Antoine Semenyo se faisait sentir sur les côtés, mais il estime que le problème le plus important était les espaces laissés par l’équipe d’Enzo Maresca face à Nottingham Forest. Un contraste saisissant, selon lui, avec la défense d’Arsenal, qui s’apprête à retrouver William Saliba.

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« Semenyo leur manque évidemment, c’est un joueur important pour eux sur les côtés, mais ils ont encore des joueurs à ces postes capables de poser des problèmes, a déclaré Redknapp. Arsenal va retrouver Saliba et, avec les joueurs dont il dispose en défense, on ne le verrait jamais laisser autant d’espaces que Manchester City [contre Nottingham Forest]. »

Brighton peut confirmer la prédiction de Redknapp dimanche

Brighton aura l’occasion de donner raison à Redknapp contre Brentford dimanche, tandis que Manchester City pourra profiter de la trêve internationale pour se ressaisir.

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« C’est le pire scénario pour toutes les équipes. Quand on voit une équipe comme Arsenal arracher un résultat aujourd’hui, je ne vois tout simplement personne d’autre », a ajouté Redknapp.