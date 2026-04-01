« Je ne vois personne »… Ahmed Fattouh se moque de Yamal

Ahmed Fathou, l'arrière gauche de l'équipe d'Égypte, a livré une performance remarquable lors du match opposant les Pharaons à l'Espagne, mardi dernier, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026.

Au cours de la première mi-temps de ce match qui s'est soldé par un score nul et vierge, Ahmed Fathou a affronté la star espagnole Lamine Yamal et a réussi à neutraliser sa menace.

Yamal n'a pas beaucoup brillé lors de ce match contre l'Égypte avant d'être remplacé, car il a eu beaucoup de mal à percer sur le flanc gauche de l'équipe égyptienne, où le joueur de Zamalek l'a neutralisé avec succès.

Fathou a reçu de nombreux éloges en Égypte après sa performance face à l'Espagne, ce qui a poussé certains supporters à se moquer de Yamal sur les réseaux sociaux.

De son côté, Fathouh s'est réjoui des messages d'éloges qu'il a reçus, ainsi que de certaines publications commentant son duel avec Yamal.

Via la fonctionnalité « Story » de son compte Instagram, Fathouh a republié plusieurs tweets, dont l’un comportait une photo de lui contrôlant le ballon face à Yamal, accompagnée de la légende « Je ne vois personne ».

Il en a également publié une autre sur laquelle on pouvait lire : « Bonjour, oncle Fathou… Yamal est sorti ou pas encore ? »… en référence à l’expression courante « le mettre dans sa poche », qui évoque le moment où un défenseur brille face à un attaquant et l’empêche de se montrer dangereux.

De son côté, l'émission espagnole « El Chiringuito » a déclaré qu'Ahmed Fattouh, joueur de l'équipe nationale égyptienne, s'était moqué de Lamine Yamal.

Il a ajouté : « Il a partagé l’histoire d’un fan qui dit : “Je ne vois personne” ».

(Lire aussi)... Après avoir insulté l'islam... L'ancienne star de Valence incite Yamal à boycotter l'équipe d'Espagne