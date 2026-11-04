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L’ancien milieu de Manchester United Paul Scholes a apporté son soutien à son ex-coéquipier David Beckham pour mener une offre de rachat qui mettrait fin au règne de la famille Glazer et de Sir Jim Ratcliffe à Old Trafford. Alors que la frustration des supporters envers la direction actuelle grandit, le consultant estime que le copropriétaire de l’Inter Miami pourrait aider le club à repartir sur de nouvelles bases.

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Une légende du club favorable à un changement de propriétaire

Scholes a accueilli favorablement l’idée que Beckham, autre membre de la « Class of '92 », prenne la tête d’un consortium pour prendre le contrôle de Manchester United, après de récentes informations faisant état d’un regain d’intérêt de la part d’investisseurs extérieurs. Si la famille Glazer détient une participation majoritaire depuis mai 2005, le milliardaire britannique Ratcliffe supervise les opérations sportives depuis l’acquisition d’une participation de 27,7 % début 2024. Malgré l’optimisme initial des supporters à l’arrivée de Ratcliffe, une série d’erreurs coûteuses au cours des deux dernières années les a éloignés de lui.

Un podcast relance les discussions sur un rachat

Lors d’une intervention dans le podcast The Good, The Bad and The Football, le coanimateur Paddy McGuinness a évoqué la possibilité que le propriétaire d’une franchise de Major League Soccer intervienne : « Nous avons reçu un commentaire de Neil dans l’émission de la semaine dernière. Il dit qu’un consortium mené par David Beckham est la seule façon de sortir de cette situation, qui nécessite une remise à plat et une reconstruction totales. Qu’en penses-tu ? »

Soutenant son ancien coéquipier, Scholes a répondu : « Je ne vois pas pourquoi pas. S’ils ont les moyens financiers de le faire, s’il peut le faire et, surtout, s’il en a envie. Et puis, connaissant David comme nous le connaissons, il resterait probablement en retrait de toute façon, même si son nom était associé au projet. Je suppose qu’il ne serait pas présent aux matches comme à l’Inter Miami.

« Ça n’a pas marché avec ces propriétaires et je sais que Jim Ratcliffe n’est là que depuis deux ans et demi, mais jusqu’ici, ça n’a tout simplement pas fonctionné, n’est-ce pas ? Nous connaissons tous le sentiment qui règne autour du club à l’égard des Glazer, donc je serais ouvert à n’importe qui. »

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Une valorisation élevée, obstacle majeur

Nicky Butt, autre coanimateur du podcast et ancien milieu de Manchester United, a prévenu que Beckham, qui a passé plus de dix ans à Old Trafford en tant que joueur, se heurterait à un obstacle financier majeur s’il tentait de racheter les propriétaires américains.

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Mettant en doute le prix demandé par les dirigeants, Butt a déclaré : « Le plus gros problème, c’est que les Glazer voudront leur part du gâteau et qu’ils valorisent le club, corrigez-moi si je me trompe, à environ 8 milliards aujourd’hui.

« Je ne pense pas qu’il vaille 8 milliards actuellement, parce qu’ils ne seront pas en Ligue des champions l’année prochaine. Les revenus liés aux droits commerciaux diminuent donc, ce qui signifie que les joueurs ont moins de valeur.

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« Tous ces facteurs sont en baisse, ce qui réduit considérablement la valorisation. »

Les difficultés sur le terrain assombrissent l’avenir immédiat

Les craintes de manquer la plus prestigieuse compétition européenne la saison prochaine découlent des piètres résultats de Manchester United sur la scène nationale sous la direction de Michael Carrick : l’équipe végète à la 17e place de Premier League, avec seulement sept points en neuf matches. L’effectif en difficulté a toutefois offert un peu de répit mardi soir en renversant la Roma à domicile pour s’imposer 3-2 lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Carrick doit désormais transformer cette capacité de réaction sur la scène européenne en résultats en championnat, tandis que les spéculations se poursuivent autour de la direction du club.