Partager Suivez GOAL sur Google

Le directeur général du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, estime que l’ailier français Michael Olise remportera un jour le Ballon d’Or, alors que le club allemand se prépare à de nouvelles discussions contractuelles. Les dirigeants bavarois souhaitent prolonger le contrat de leur précieux meneur de jeu au-delà de son échéance actuelle, fixée à 2029, après avoir repoussé l’intérêt du Real Madrid pour un transfert cet été.

Publicité

Le géant allemand prévoit de discuter d’une prolongation

Dreesen a confirmé que la direction de l’Allianz Arena comptait ouvrir des discussions avec Olise et ses représentants pour prolonger son séjour en Bavière. Recruté à Crystal Palace pour 53 millions d’euros en 2024, l’attaquant a vu sa valeur estimée par Transfermarkt grimper à 180 millions d’euros après des performances sensationnelles en Allemagne. Conserver cet attaquant convoité reste une priorité après qu’il a terminé neuvième du vote de 2026.

Un dirigeant du club croit à une récompense individuelle

Cette place dans le top 10, obtenue lors de la prestigieuse cérémonie de lundi, fait suite à une remarquable période d’évaluation 2025-2026, tant en club qu’en sélection avec la France. En 69 matches au total, cet ailier créatif s’est imposé parmi les meneurs de jeu les plus redoutables d’Europe, avec un bilan extraordinaire de 27 buts et 35 passes décisives.

Interrogé par Sport Bild sur les chances de l’ailier de remporter la plus haute distinction individuelle du football, Dreesen a déclaré : « Il n’y a pas lieu de débattre du talent de Michael en tant que footballeur : il en a assurément. Si l’on me demandait aujourd’hui s’il remportera un jour le Ballon d’Or, ma réponse serait toujours la même : je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Bien sûr, il a aussi besoin d’une équipe qui fonctionne bien autour de lui. C’est ce dont il bénéficie ici, chez nous, et il l’apprécie. »

Des statistiques éblouissantes qui justifient une valeur en forte hausse

L’attaquant a poursuivi sur sa lancée dès le début de la saison 2026-2027, avec 10 buts et six passes décisives en seulement 11 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’ici. Bien qu’il lui reste encore près de trois ans de contrat, le champion d’Allemagne en titre est déterminé à repousser les prétendants européens en récompensant sa progression fulgurante.

Publicité Publicité

Évoquant le projet du club de discuter d’un nouvel accord avec l’entourage du joueur, Dreesen a ajouté : « Nous voulons que Michael joue pour nous le plus longtemps possible. Quand le moment sera venu, nous discuterons de l’avenir avec lui. »

Un match de coupe avant le choc du Klassiker

Olise tentera d’améliorer son bilan lorsque le Bayern Munich recevra Magdeburg au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne mercredi soir. Il sera essentiel de bien négocier ce match de coupe en milieu de semaine avant un choc de Bundesliga à domicile face à son grand rival, le Borussia Dortmund, samedi. S’il continue de briller dans des rencontres aussi prestigieuses, l’ailier renforcera encore ses chances de décrocher de futures récompenses individuelles.