« Je ne vois pas l'intérêt de son retour » : une légende du Real Madrid porte un coup dur à Mourinho

L'Argentin Jorge Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid, a rompu le silence au sujet du retour de l'entraîneur portugais José Mourinho sur le banc de la Maison Blanche, affirmant que le temps a changé tout le monde et que ce qui s'est produit par le passé ne se répétera pas nécessairement.

Dans un entretien accordé au journal portugais « A Bola » hier, lundi, Valdano a parlé sans détour du retour de Mourinho à Santiago Bernabéu, environ 15 ans après leur expérience commune, qui s'était achevée dans la tension et par la démission de l'Argentin de son poste de directeur sportif en 2011.

Tout le monde a changé après 15 ans

Interrogé sur la possibilité que le « Special One » réussisse cette fois à mener le Real Madrid vers le titre en Ligue des champions, Valdano a déclaré : « Près de 15 ans se sont écoulés : le football n'est plus ce qu'il était, la société n'est plus ce qu'elle était, Florentino n'est plus ce qu'il était, et Mourinho ne le sera certainement pas non plus. Alors, nous verrons ce qui se passera. »

Les propos de Valdano reflètent une vision réaliste de l'évolution des événements et des personnalités au fil des années passées, laissant entendre que la précédente expérience tendue entre lui et Mourinho ne devrait pas servir de critère pour juger de cette nouvelle étape.

Des options limitées pour Florentino

Concernant le type d'entraîneur dont le Real Madrid a besoin après le départ de l'entraîneur espagnol Xabi Alonso, qui a dirigé l'équipe lors des deux dernières saisons sans remporter le moindre titre, Valdano a adopté une position neutre.

L'Argentin a affirmé : « Florentino a choisi un type d'entraîneur différent, et la vérité, c'est que les options qui s'offrent au Real Madrid sont peu nombreuses. Les options s'amenuisent. Je ne sais pas quelle est l'utilité du retour de José Mourinho à une telle responsabilité ; le club seul le sait. »

Les propos de Valdano indiquent que la décision d'engager Mourinho est intervenue dans un contexte de choix limités pour le président du club, Florentino Pérez, en particulier après deux saisons sans titre qui ont poussé la direction à chercher une solution rapide et efficace.

Je n'en veux à personne

En conclusion de son propos, Valdano a évoqué brièvement la période tendue de sa collaboration avec Mourinho au Real Madrid, entre 2010 et 2011, qui s'était achevée par sa démission du poste de directeur sportif en raison des désaccords avec l'entraîneur portugais concernant les prérogatives et la gestion de l'équipe.

L'Argentin a assuré avoir dépassé tous ces différends, déclarant : « Je suis la personne la moins rancunière au monde ; les désaccords ne durent pas longtemps pour moi, et je les surmonte avec une extrême facilité. »