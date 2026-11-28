Gibbs-White mène Forest à une victoire cruciale contre Chelsea
Morgan Gibbs-White a inscrit un doublé en seconde période lors de la victoire méritée de Nottingham Forest contre le Chelsea de Xabi Alonso (3-2), vendredi soir au City Ground, en Premier League. Igor Jesus a ouvert le score dans les cinq premières minutes, avant que Gibbs-White ne transforme un penalty à la 51e minute puis ne marque le but de la victoire d’un ballon piqué, sur une passe de Xaver Schlager, à la 73e. Le doublé tardif du remplaçant Emmanuel Emegha n’a été qu’une consolation, tandis que Forest est passé de la 17e à la 14e place.
« Voilà ce qui fait les soirées au City [Ground] : des matches de nuit sous les projecteurs, sous la pluie, par mauvais temps, mais l’équipe a répondu présent », a déclaré Gibbs-White à Sky Sports. « Nous avons montré notre combativité, notre détermination et nous avons fait le travail. Je pense que c’était mérité. »
Un appel à la patience avec le nouvel entraîneur Oliver Glasner
Malgré une deuxième victoire consécutive à domicile, Gibbs-White a souligné que les supporters devaient rester patients pendant que l’effectif s’adapte à Oliver Glasner, nommé entraîneur cet été. Conscient que cette adaptation continuera de s’accompagner de difficultés en Premier League, le numéro 10 de Forest a appelé chacun à soutenir les méthodes de l’Autrichien.
« Mais je pense qu’il faut prendre conscience que nous avons un nouvel entraîneur, nous restons à ses côtés, nous faisons confiance au processus, nous croyons en lui et nous nous fions à ce qu’il veut », a déclaré Gibbs-White. « Ce ne sera pas beau ou agréable chaque semaine, mais quand nous vivons des soirées comme celle-ci, nous devons en profiter pleinement et les savourer. »
Des succès contre les grands et des éloges pour Xaver Schlager
Les trois victoires de Forest en Premier League cette saison ont toutes été obtenues contre des poids lourds : Chelsea s’ajoute à Aston Villa et Manchester City. Gibbs-White a également salué Schlager pour la passe précise qui lui a permis d’inscrire le but décisif d’un ballon piqué, soulignant que le milieu autrichien montre régulièrement cette qualité à l’entraînement.
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« Le City Ground est un endroit difficile où venir jouer, surtout quand nous mettons autant d’intensité et de pression. Je pense que nous l’avons montré en première période », a-t-il ajouté. « C’était une passe incroyable qui montre toute sa qualité. Il l’a fait de nombreuses fois à l’entraînement et il a montré cette qualité. »
Forest veut gagner en régularité pour poursuivre sa remontée
Tout en savourant cette victoire bienvenue sur les rives de la Trent, Gibbs-White a demandé à ses coéquipiers de jouer chaque semaine avec la même intensité que lors des grandes affiches, et pas seulement face aux équipes du top six.
« Nous avons cette faim et cette envie, et nous devons désormais les montrer régulièrement », a-t-il déclaré à la BBC. « Si nous y parvenons, je ne vois pas beaucoup d’équipes capables de nous arrêter. »