Mais cela ne s’est pas produit, puisque le milieu de terrain n’a pas été lancé par le sélectionneur Julian Nagelsmann. L’équipe d’Allemagne a perdu la séance de tirs au but, après avoir été à 1-1 au terme des 120 minutes. Comme l’ont montré les images télévisées, le leader Joshua Kimmich a eu plus de mal à trouver des tireurs pour la séance, une fois qu’il est apparu que plus des cinq joueurs par équipe initialement prévus devraient se présenter.

Leon Goretzka ne voulait pas tirer, et Jonathan Tah a donc endossé le rôle de sixième tireur avant de vendanger le premier penalty de sa carrière. « J’étais préparé à ce scénario, mais je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie », a désormais déclaré Groß au sujet de son éventuelle entrée en jeu lors de la séance de tirs au but dans kicker. Par la suite, cela n’a toutefois plus été un sujet avec le sélectionneur Nagelsmann : « Non, il n’y a pas eu de discussion. Bien sûr, il en a lui aussi énormément souffert, tout le monde était abattu », a dit Groß.

Lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord, il n’est entré en jeu que pendant 17 minutes, face à l’Équateur en phase de groupes. Le joueur de 35 ans ne figurait pas dans le groupe du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp, ce qui n’avait rien de surprenant au vu de son âge, même s’il n’avait dans un premier temps pas annoncé publiquement sa retraite de l’équipe d’Allemagne. « Après la Coupe du monde, j’avais déjà décidé, avec un peu de recul, que ce chapitre était clos pour moi », a-t-il désormais reconnu, avant d’ajouter : « Je n’ai pas eu de discussion avec le sélectionneur. Pour moi, le fait de ne pas être convoqué n’est pas un problème. »

Où en est actuellement la forme de Pascal Groß ?

Groß a disputé 19 matches internationaux avec l’Allemagne. Il y a inscrit un but. Avec son club de Brighton, il a très bien démarré la nouvelle saison : troisièmes du classement, les Seagulls abordent la trêve internationale. Groß affiche un excellent bilan de trois buts et quatre passes décisives en cinq matches de Premier League.