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Le propriétaire de l’AC Milan, Gerry Cardinale, a affirmé avec force qu’il ne vendrait jamais le club, après avoir créé une nouvelle société holding destinée à augmenter considérablement son budget de recrutement. L’investisseur américain veut lui donner les moyens financiers de rivaliser avec les géants de la Premier League pour attirer les meilleurs talents mondiaux.

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Cardinale s’engage sur le long terme avec l’AC Milan

Le propriétaire de l’AC Milan, Cardinale, a fermement écarté toute spéculation sur une éventuelle vente du club historique de Serie A. L’investisseur américain assure que son projet pour les Rossoneri s’inscrit dans la durée et vise à leur rendre leur domination sur la scène européenne.

RedBird Capital Partners a officiellement lancé vendredi une nouvelle société holding, Milan Sports & Entertainment. Cette nouvelle structure regroupe ses différents investissements à Milan, dont le club de football et un projet NBA Europe en développement.

Le principal objectif de cette réorganisation est d’accroître rapidement les revenus commerciaux de l’AC Milan. Cardinale estime que cette nouvelle assise financière permettra de réduire l’écart économique entre le football italien et la riche Premier League.

Des moyens financiers pour les grands transferts

La création de Milan Sports & Entertainment vise précisément à renforcer la puissance du club sur le marché des transferts. Cardinale veut faire en sorte que les Rossoneri ne soient jamais contraints de renoncer à recruter des joueurs de classe mondiale faute de moyens.

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« Le moteur d’opérations comme celle-ci, c’est de donner à l’AC Milan les moyens financiers nécessaires pour rivaliser sur le marché des transferts et recruter les meilleurs joueurs du monde », a déclaré Cardinale à la Gazzetta dello Sport. « Je ne vendrai jamais l’AC Milan. Jamais. »

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Le directeur général de RedBird a également exprimé sa frustration d’avoir manqué des cibles de premier plan en raison de contraintes financières. « Je fais tout mon possible pour que, lorsque nous voulons un footballeur, personne ne puisse me dire : “Vous ne pouvez pas le recruter parce que vous n’en avez pas les moyens” », a-t-il ajouté.

Dans les pas de Silvio Berlusconi

L’ambition ultime de Cardinale est d’avoir un impact aussi transformateur que celui de l’ancien propriétaire Silvio Berlusconi sur l’AC Milan et le football italien. Il veut faire entrer la Serie A dans une ère moderne, fortement axée sur le développement commercial.

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« Quand j’ai acheté le club il y a quatre ans, j’ai employé l’expression “Berlusconi 2.0” et personne n’a compris ce que je voulais dire, a expliqué Cardinale. Ce que j’essayais d’expliquer, c’est que, tout comme Berlusconi a transformé l’AC Milan et, en même temps, la Serie A, nous voulons, en tant que propriétaires, faire entrer le club dans la nouvelle ère dans laquelle nous vivons. »

Transformer le club grâce à un nouveau stade

La construction d’un nouveau stade ultramoderne sera le fondement de cette ambitieuse croissance commerciale. L’AC Milan travaille activement sur un projet dans le secteur de San Donato afin de transformer profondément sa situation financière.

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« C’est l’héritage que nous laisserons à l’AC Milan, a déclaré Cardinale. Le stade, évidemment, représente un héritage considérable qui transformera notre situation financière, mais il y a aussi le projet pour le secteur de San Donato et tout le reste. »