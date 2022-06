"Je ne vais pas vous mentir", Koulibaly se confie sur son avenir

Va-t-il rester au Napoli ou rejoindre le FC Barcelone ? Kalidou Koulibaly a évoqué son avenir après la rencontre Rwanda-Sénégal.

Kalidou Koulibaly fait depuis plusieurs saisons les beaux jours du Napoli. Le défenseur est d'ailleurs très courtisé.

L'article continue ci-dessous

Après la rencontre du Sénégal au Rwanda, dans le cadre des éliminatoires de la CAN, le joueur a été interrogé sur son avenir en zone mixte. Quand un journaliste lui demande s'il va rester au Napoli, il botte en touche : « Koulibaly va en vacances, pour l'Instant il est au Sénégal, il profite du Sénégal. Après on verra bien. De toute façon, pour le moment, on verra bien. »

Un autre journaliste le relance en lui demandant s'il peut rejoindre le Barça. Là encore, Koulilbaly ne donne aucun indice : « Je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout pour le moment, là j'étais concentré sur l'équipe nationale, j'ai parlé avec personne, maintenant je vais passer deux, trois jours au Sénégal parce que, voilà, à chaque fois on est toujours pressé de rentrer en club mais là je vais vraiment passer du temps au Sénégal et quand je renterai en Europe, Incha'Allah, on verra bien. Mais je vous ferai savoir très rapidement. »