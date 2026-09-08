Parmi les favoris figurent bien sûr Harry Kane du Bayern Munich, mais aussi les champions du monde Rodri et Lamine Yamal, ou encore le meilleur buteur de la Coupe du monde Kylian Mbappé. Le tenant du titre est Ousmane Dembélé, du PSG, vainqueur de la Ligue des champions.

Contrairement à Mbappé, Yamal ne veut toutefois faire aucune autopromotion. Le joueur de 19 ans du FC Barcelone n’a cependant pas renoncé à glisser une pique au sujet de l’attaquant français du rival Real Madrid lorsqu’il a été interrogé.

« Je ne pense pas avoir besoin de faire ma propre publicité. Chacun peut penser ce qu’il veut », a déclaré Yamal mardi lors de la conférence de presse de lancement de la Ligue des champions. « Je suis fier de ce que j’ai accompli et je ne peux rien souhaiter de plus. C’est votre travail, je ne vais mendier quoi que ce soit. »

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« Enfantin et pitoyable » : le champion du monde 98 s’en prend à Yamal

Lundi, Mbappé avait fait sa propre promotion et estimé que ses chances étaient bonnes, après avoir, selon ses mots, « écrit l’histoire cet été dans la compétition la plus prestigieuse ». De plus, il se considère « toujours comme le meilleur joueur du monde ».

Le joueur de 27 ans a effectivement écrit l’histoire. Pour la deuxième fois consécutive, il a terminé meilleur buteur d’une phase finale de tournoi, et, en seulement trois tournois, il a en même temps pris la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde avec un total de 22 réalisations.

Christoph Dugarry lui a valu de vives critiques pour son autopromotion. Le champion du monde 1998 a qualifié les déclarations de son compatriote d’« enfantines et pitoyables ».

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Yamal sur Dembélé : « C’est un ami de Kylian... peu m’importe »

Mais revenons à Yamal. Il aborde plutôt sereinement la dernière ligne droite de l’attribution du Ballon d’Or. De toute façon, il n’a d’influence sur le vote que sur le terrain. « Cela ne dépend pas de moi, mais de vous. Le travail avec le FC Barcelone et l’équipe nationale a été incroyable. J’ai mes chances, j’ai eu une grande année. Mais on verra. »

Yamal a également été interrogé sur le tenant du titre Dembélé, à qui l’on accorde pourtant très peu de chances de l’emporter malgré son nouveau sacre en Ligue des champions.

« C’est un ami de Kylian... peu m’importe », a résumé Yamal en quelques mots. « Je suis très satisfait de l’année que je viens de vivre. Quand j’ai joué contre eux deux, j’ai gagné. Je m’entends très bien avec Ousmane. »

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Avec le capitaine Yamal à la chasse au titre en Ligue des champions

Pour l’ailier droit du Barça, il semble y avoir des tâches plus importantes. La Ligue des champions « est le grand objectif, il n’y a pas de motivation plus grande. Nous sommes tous très motivés. Nous l’avons tous bien en tête ».

Lui-même veut progresser sur le plan individuel. « Je suis jeune, c’est mon objectif. » À 19 ans, Yamal est déjà champion du monde et d’Europe et, depuis peu, l’un des capitaines du FC Barcelone. Aux côtés du capitaine n° 1, Raphinha, il fait partie, avec Pedri, Frenkie de Jong et Eric Garcia, du conseil d’équipe de l’entraîneur Hansi Flick.

Il est « reconnaissant » et « fier » d’avoir reçu la confiance de ses coéquipiers, a déclaré Yamal. « Rapha est un capitaine incroyable, et Eric, Pedri… J’apprends d’eux à toujours essayer de faire le mieux pour l’équipe. »

Barcelone et Yamal lancent leur campagne de Ligue des champions mercredi avec un match à domicile contre le Feyenoord Rotterdam. Les autres adversaires des Catalans sont notamment le tenant du titre Paris Saint-Germain et Manchester City.