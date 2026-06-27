« Je ne vais pas m’évaporer dans les airs »… Neuer explose de colère après avoir été accusé à tort

Manuel Neuer, gardien de l’équipe d’Allemagne, a refusé de porter l’entière responsabilité de la défaite 2-1 contre l’Équateur en Coupe du monde 2026, malgré les critiques sévères après le deuxième but encaissé.

Ces critiques faisaient suite au but inscrit par Gonzalo Plata à très courte distance, profitant d’un mauvais placement de Neuer. Ce dernier s’est défendu en déclarant, selon le journal espagnol « Marca » : « Non, je n’ai absolument rien à me reprocher ; ce qui s’est passé, c’était un rebond tout à fait normal du ballon après un coup de tête, et j’essayais simplement de le rattraper dans une situation tout à fait normale qui se produit dans n’importe quel match. »

Il a ensuite rejeté les critiques : « Tout gardien ayant joué au football sait qu’il doit se positionner ainsi pour attendre le ballon et le capter, exactement comme je l’ai fait. L’image donne une mauvaise impression, certes, mais ce n’était pas une erreur de ma part. »

Il a ajouté : « Bon, comment aurais-je dû me placer là ? Aurais-je dû me jeter au sol alors que le ballon arrivait droit sur moi ? Je devais me déplacer vers la balle pour l’attraper, et si un adversaire parvenait à toucher du pied pour la dévier à côté de moi, c’est exactement ce qu’il s’est passé ; rester figé était impossible, je ne vais pas me volatiliser ! »

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a abondé dans le même sens, exonérant publiquement son gardien de tout blâme : « Le joueur adverse est arrivé de derrière en tendant le pied vers le ballon ; dans ce genre de situation, il est très difficile pour n’importe quel gardien d’intervenir. C’est extrêmement frustrant pour Mano (Neuer) de ne pas encore avoir eu son moment décisif dans ce tournoi. »

Rappelons que l’Allemagne s’est qualifiée pour les seizièmes de finale en terminant en tête de son groupe avec 6 points, devançant la Côte d’Ivoire (2e, 6 points) grâce à la règle des confrontations directes après sa victoire 2-1 sur les Éléphants. Les Allemands défieront le Paraguay au tour suivant.