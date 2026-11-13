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Jamie Carragher a dressé un bilan très sévère du passage de Michael Carrick à Manchester United, affirmant n’éprouver aucune compassion pour l’entraîneur récemment limogé. Manchester United a confirmé jeudi le départ de Carrick après une série de mauvais résultats qui a laissé le club dans la zone de relégation de Premier League.

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Une fin rapide et amère

Malgré les 155 millions de livres sterling dépensés sous sa direction lors du mercato estival, l’entraîneur de 45 ans a été démis de ses fonctions après seulement dix matches de championnat cette saison. Il a dirigé 15 rencontres toutes compétitions confondues, mais un début de saison catastrophique a laissé Manchester United dans la zone de relégation. Cette chute rapide a finalement poussé les dirigeants du club à mettre fin à son mandat et à chercher un changement immédiat.

Dans un communiqué officiel publié samedi, Manchester United a indiqué que les mauvais résultats sur le terrain avaient été le facteur décisif. Le club a toutefois aussi salué officiellement le travail remarquable accompli par Carrick lors de son premier intérim. Il avait initialement remplacé Ruben Amorim en janvier et a passé au total 11 mois sur le banc d’Old Trafford.

« Il a obtenu ce poste sans avoir rien prouvé »

Invité du podcast Stick to Football peu avant l’annonce officielle, l’ancien défenseur de Liverpool Carragher a livré une analyse sans concession de la situation. Il a souligné le manque d’expérience de l’Anglais au plus haut niveau avant son arrivée à ce poste prestigieux à Old Trafford.

« Michael Carrick a obtenu ce poste sans avoir rien prouvé. Il l’a obtenu essentiellement parce qu’il avait joué pour Manchester United, et il a fait du très bon travail », a déclaré Carragher. « Alors cette idée selon laquelle il faudrait plaindre Michael Carrick… Quand il repensera à ce qui lui est arrivé ces 18 derniers mois, il se dira que c’est douloureux pour lui aujourd’hui, mais qu’il a qualifié l’équipe pour la Ligue des champions, remporté de grands matches contre Arsenal, Liverpool, tous ces matches. Il a été brillant.

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« Il y a eu quelques matches, celui contre la Roma et la remontée pour revenir à 4-4 [contre Aston Villa]. Leur place au classement est évidemment [un problème], mais il y a aussi ces supporters qui scandent son nom au moment où il s’en va. »

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Une expérience insuffisante au plus haut niveau

Carrick a indéniablement redressé la situation la saison dernière, ne perdant que deux fois lors de la seconde moitié de la campagne pour décrocher une qualification en Ligue des champions. Carragher estime pourtant que l’ancien milieu de terrain n’avait finalement pas le niveau de ses homologues de l’élite.

« Mais je ne suis pas là à plaindre Michael Carrick », a poursuivi Carragher. « Ce n’est pas un entraîneur qui a passé dix ans à exercer partout dans le monde pour obtenir ce poste à Manchester United : il a passé environ deux ans à Middlesbrough, a fait un peu de consultant, puis a obtenu le poste à Manchester United. Le club le lui a donné. »

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Carragher a conclu sa critique sévère en mettant en doute les références de Carrick : « Je ne plains pas Michael Carrick. Il a entraîné l’un des plus grands clubs du monde alors qu’il n’avait, au fond, pas vraiment accompli grand-chose. Il les a qualifiés pour la Ligue des champions, il a fait du très bon travail, mais il n’a jamais eu le calibre des entraîneurs de Premier League. Les entraîneurs de Premier League sont les meilleurs du monde et il n’est tout simplement pas tout à fait à ce niveau. »

Pochettino se prépare à rejoindre Old Trafford

Manchester United n’a pas tardé à trouver un successeur de renom pour tenter de sauver sa saison. Mauricio Pochettino aurait conclu un accord verbal pour prendre les rênes de l’équipe, ce qui marquerait un retour retentissant en Premier League pour l’ancien entraîneur de Tottenham.

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L’actuel sélectionneur de l’USMNT doit diriger deux prochaines rencontres de Ligue des nations de la CONCACAF. Une fois ses obligations internationales remplies, Pochettino devrait traverser l’Atlantique pour prendre ses fonctions avant le choc de championnat entre Manchester United et Liverpool.