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Harry Kane estime que Manchester United ferait venir un entraîneur fantastique en la personne de Mauricio Pochettino, alors que le limogeage de Michael Carrick est attendu pendant la trêve internationale. Le capitaine de l’Angleterre, qui a travaillé sous les ordres de l’Argentin pendant cinq ans à Tottenham, affirme que Pochettino a eu une grande influence sur sa carrière et ne tarit pas d’éloges sur son ancien entraîneur.

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Manchester United devrait remplacer Carrick par Pochettino

Manchester United devrait se séparer de Carrick pendant la trêve internationale, après le pire début de saison de son histoire en Premier League. Le nul 4-4 concédé dimanche à domicile contre Aston Villa laisse le club à la 18e place, avec une seule victoire en 10 matches. United a également été éliminé de la Carabao Cup après une défaite 3-2 à domicile contre Brighton en septembre.

United a déjà trouvé un accord de principe avec Pochettino, qui est le sélectionneur de l’équipe nationale des États-Unis, mais dont le contrat comporte une clause libératoire de 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling).

Kane salue l’influence de Pochettino sur sa carrière

Selon les informations de Standard Sport, United s’est renseigné sur la disponibilité de Pochettino, auquel le club s’intéresse depuis longtemps. Kane a travaillé avec lui pendant cinq ans à Tottenham, où ils ont atteint ensemble une finale de Coupe de la Ligue anglaise et une finale de Ligue des champions.

Interrogé mercredi sur l’éventuelle arrivée de Pochettino à Old Trafford, Kane a déclaré : « Oui, Mauricio et moi entretenons évidemment une excellente relation. Je l’ai cité parmi les entraîneurs qui ont eu une grande influence sur ma carrière et, assurément, sur ma progression. À ce stade de ma carrière, j’avais besoin de ses conseils. La façon dont il m’a poussé à progresser, sur le terrain comme en dehors, m’a vraiment beaucoup aidé. »

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De « joueur d’une seule saison » à recordman

Kane a inscrit 21 buts en Premier League lors de la saison 2014-2015, celle de son éclosion sous les ordres de Pochettino. Mais après six matches sans marquer au début de la saison suivante, il a été qualifié de « joueur d’une seule saison ». Il estime que l’Argentin l’a aidé à donner tort à ses détracteurs et à devenir le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham et de l’Angleterre.

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« C’est évidemment un entraîneur fantastique, qui a dirigé les plus grands clubs du monde, a poursuivi Kane. De mon côté, je ne peux qu’en dire le plus grand bien. Il faudra attendre de voir ce qui se passe. Mais je sais que c’est quelqu’un de formidable et aussi un entraîneur fantastique. »

Quelle suite pour Pochettino et Kane ?

Pochettino devrait être en poste pour le prochain match de Premier League de United, contre Liverpool le 22 novembre.

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De son côté, Kane devrait dépasser Peter Shilton et devenir le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe masculine d’Angleterre lorsqu’il honorera sa 126e sélection contre la Croatie, jeudi à Wembley, en Ligue des nations.