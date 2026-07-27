Rome - Andrea Pirlo, légende du milieu de terrain italien, a brisé le silence sur la polémique entourant sa candidature au poste de sélectionneur de l'équipe nationale italienne, affirmant avoir « appris la nuit dernière qu'il n'était plus candidat pour assumer cette mission », à la suite de la crise déclenchée par sa collaboration professionnelle avec la société de paris russe « Fonbet », qui a créé une situation embarrassante et contraint la Fédération italienne à revoir sa candidature.

Dans un communiqué publié sur son compte officiel Instagram, Pirlo a exprimé sa profonde consternation de voir un dossier technique se transformer en une arène de débat public et d'accusations, soulignant que son respect des lois et des contrats professionnels ne reflète pas nécessairement des positions politiques ou idéologiques.

La candidature de Pirlo au poste de sélectionneur de la Squadra Azzurra avait provoqué une tempête de critiques dans les milieux italiens, en raison de son rôle d'ambassadeur mondial d'une société de paris russe, ce que certains ont considéré comme incompatible avec les valeurs nationales, l'intensité du rejet allant jusqu'à évoquer d'éventuelles poursuites judiciaires pour empêcher sa nomination.

Le champion du monde 2006 a déclaré : « Ces derniers jours, j'ai suivi avec une grande amertume la polémique autour de mon nom et de la possibilité d'occuper le poste de directeur technique de l'équipe nationale italienne. Par respect pour les institutions, la Fédération et toutes les personnes concernées, j'ai préféré garder le silence jusqu'à présent, mais je ressens désormais le devoir de clarifier certains aspects essentiels. »

Pirlo, qui a dirigé la Juventus en tant qu'entraîneur lors de la saison 2020-2021, a ajouté : « Tout au long de ma carrière, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, j'ai toujours respecté les lois des pays dans lesquels j'ai travaillé et les contrats que j'ai signés en toute légalité. Attribuer des connotations politiques à cette collaboration professionnelle revient à me prêter des convictions que je n'ai jamais exprimées et qui ne sont absolument pas les miennes. »

L'homme de 48 ans a adressé ses remerciements à Paolo Maldini et Leonardo, responsables du dossier technique au sein de la Fédération italienne, déclarant : « Je tiens à remercier Maldini et Leonardo pour l'estime et la confiance qu'ils m'ont accordées. Je suis pleinement conscient de leur expérience, de leur compétence et de leur amour constant pour le football italien. »

En conclusion de son communiqué, Pirlo a exprimé son regret de voir une décision sportive se transformer en une bataille d'opinion publique, affirmant que son attachement à son pays n'est ni négociable ni sujet à contestation : « Je regrette qu'une décision sportive ait été si rapidement entraînée dans un débat public qui a fini par me prêter des significations et des intentions qui ne m'appartiennent pas. Mon amour pour l'Italie ne dépend pas d'une position passagère, il fait partie intégrante de mon histoire et de mon identité, et il en sera toujours ainsi. »

Il convient de noter que la Fédération italienne de football n'a pas encore rendu de décision officielle concernant le dossier technique de l'équipe nationale, alors que la polémique se poursuit autour des options envisagées pour succéder à l'ancien entraîneur.