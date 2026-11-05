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Liam Rosenior s’est enfin exprimé sur l’examen intense auquel il a été soumis et les moqueries en ligne qui ont marqué son bref passage à Chelsea, affirmant qu’il est loin d’être la « blague » que l’on a dépeinte. L’entraîneur de 42 ans, qui n’est resté que 107 jours aux commandes à Stamford Bridge, estime que son départ a été alimenté par des discours venus de l’extérieur plutôt que par ses compétences tactiques sur le terrain.

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À Stamford Bridge, le récit a pris le pas sur la réalité

Rosenior a répondu aux critiques sur les réseaux sociaux qui l’ont tourné en ridicule pendant son bref et tumultueux passage à la tête de Chelsea. L’Anglais a été la cible incessante de mèmes viraux et de moqueries, de ses maladresses dans la zone technique à ses manières d’entraîner.

Un épisode impliquant Estevao Willian a notamment vu le jeune joueur plaisanter avec son entraîneur après qu’une vidéo montrant Rosenior manquer son contrôle près de la ligne de touche face à Arsenal est devenue virale. Revenant sur le climat qui a entouré son départ, Rosenior a laissé entendre que la perception de sa personnalité à l’extérieur du club avait davantage pesé dans la décision des dirigeants que le travail qu’il accomplissait en coulisses avec l’effectif.

Dans un entretien accordé au magazine français So Foot, Rosenior s’est confié sur l’expérience surréaliste de voir sa réputation mise à mal en ligne. « En fait, le moment qui m’a le plus inquiété, c’était au début, quand nous avons enchaîné cinq victoires », a-t-il expliqué. « N’importe quel club aurait été content d’une telle série, mais pas Chelsea. Vous obtenez de bons résultats et vous vous retrouvez sous les projecteurs. Ensuite, il y a eu une sorte d’effet boule de neige dans les médias. On s’est moqué des consignes que j’avais données à Garnacho sur un bout de papier alors que nous étions à dix contre le PSG. Mes vêtements sont devenus un sujet de plaisanterie, ma façon de parler aussi. Je ne suis pas une blague ! »

D’un début prometteur au cauchemar de Stamford Bridge

Les moqueries ont atteint leur paroxysme lors d’une élimination humiliante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Rosenior a alors fait l’objet de nombreuses plaisanteries après avoir remis une note tactique à Alejandro Garnacho à la 83e minute, tandis que Chelsea était mené 8-2 sur l’ensemble des deux matches.

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Rosenior n’est resté que 107 jours à la tête de Chelsea après avoir été recruté auprès du club partenaire de Strasbourg pour remplacer Enzo Maresca. Si son mandat avait bien commencé, avec six victoires lors de ses sept premiers matches, la situation s’est rapidement dégradée : Chelsea a subi sept défaites lors de ses huit dernières rencontres avant son limogeage.

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Une expérience formatrice sous les projecteurs

Malgré la douleur de son licenciement et le caractère personnel des attaques, Rosenior assure ne pas regretter d’avoir accepté le poste dans l’un des clubs les plus scrutés au monde. Il considère ces quatre mois comme une étape essentielle de son évolution professionnelle, une expérience décisive qui a ouvert la voie à sa réussite actuelle à la tête du Paris FC, quatrième de Ligue 1 après neuf matches, à seulement trois points du leader, le Paris Saint-Germain.

Rosenior a développé les pressions liées à l’obligation de correspondre à une certaine image : « C’était la meilleure expérience de ma vie, et la plus difficile aussi. C’était fantastique, même si cela n’a duré que quatre mois. Je ne veux pas entrer dans les détails maintenant ; j’en parlerai un jour, quand le moment sera venu. Mais dans un pays où la tolérance est une valeur importante, ce qui s’est passé là-bas n’a rien à voir avec le football. En Angleterre, il existe une idée préconçue de ce que doit être un entraîneur de Premier League, de la façon dont il doit se comporter. Il faut se conformer à cette norme. Ceux qui me connaissent savent que j’essaie d’être sincère et authentique. »

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Une nouvelle chance dans le football français

Pour conclure, l’entraîneur a souligné la leçon retenue de son passage à Stamford Bridge, en relevant la facilité avec laquelle un récit peut se construire. « Mais je ne contrôle pas la façon dont les médias me décrivent ou parlent de moi », a-t-il ajouté. « Ce que j’ai compris aujourd’hui, et c’est important pour tous les entraîneurs dans le monde, c’est que les réseaux sociaux, ou les médias en général, peuvent dicter l’opinion publique sur la qualité d’un joueur ou d’un entraîneur. Ce n’est pas nouveau, bien sûr, mais la plus grande leçon de mon passage à Chelsea, c’est de savoir qu’ils sont aussi capables de construire tout le récit autour de la trajectoire d’un club. »