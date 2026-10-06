« Je ne suis pas un joueur ordinaire » : Cristiano Ronaldo s'excuse et demande à la Fédération portugaise de le sanctionner

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, a présenté ses excuses à ses coéquipiers et au peuple portugais après avoir quitté le rassemblement de l'équipe avant le match contre le Danemark en Ligue des nations, réclamant que des sanctions soient prises à son encontre.

Ronaldo a surpris tout le monde en quittant le rassemblement de la sélection portugaise 24 heures avant le match comptant pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, à Copenhague.

Le geste de Ronaldo est intervenu en signe de protestation contre les déclarations faites par son sélectionneur Jorge Jesus en conférence de presse, au cours de laquelle ce dernier a insisté sur son autorité pleine et entière dans le choix de la composition et la prise des décisions techniques.

Le Don a manqué les matchs contre le Danemark et la Norvège lors des troisième et quatrième journées de la phase de groupes, tandis que des informations ont circulé sur son souhait de mettre un terme à sa carrière internationale.

Ronaldo réclame une sanction sévère à son encontre

Mais Ronaldo a révélé, dans un communiqué publié par le journal « A Bola », ses excuses, et a réclamé que la sanction appropriée soit prise à son encontre.

Le joueur de 41 ans a déclaré : « Je dois des excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le rassemblement. Malgré le manque total de confiance que j'ai manifesté à l'égard du sélectionneur, comme peut en témoigner toute personne ayant assisté à ces échanges, je n'aurais pas dû faire cela. La responsabilité m'incombe à moi seul. »

Il a ajouté : « Je présente de nouveau mes excuses au peuple portugais, mais le non-respect des promesses (de la part de Jesus) a laissé une marque profonde en moi. J'ai senti qu'à partir de ce moment, ma présence ne ferait que nuire à la sélection, et j'ai donc fait ce que j'ai toujours dit que je ferais si je ne me sentais pas utile : j'ai rassemblé mes affaires et je suis parti. »

Le Don a poursuivi : « La Fédération portugaise doit évaluer mes actes et imposer les sanctions qui en découlent. Et j'estime que la sanction ne devrait pas être allégée. Je ne suis pas un joueur ordinaire ; je suis le capitaine de l'équipe, et cela constitue une circonstance aggravante. »

Il a conclu à ce sujet : « Je me suis déjà excusé, mais je sais que les actes doivent avoir des conséquences. Et toute personne qui travaille dans le football, comme moi, sait que, quel que soit le statut de chacun, les règles sont les mêmes pour tous. »

La suspension pourrait aller jusqu'à 6 mois

Selon le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, Ronaldo pourrait être suspendu pour une durée comprise entre un mois et six mois, en plus d'une amende, si son départ du rassemblement est jugé injustifié.

Le règlement stipule que « tout joueur qui, après avoir été légalement convoqué, s'en va sans justification ou ne se présente pas à un entraînement, à un match ou à toute activité des sélections nationales, ou liée à la représentation sportive de la Fédération portugaise de football ou du Portugal, est sanctionné d'une suspension d'une durée comprise entre un mois et six mois, à laquelle s'ajoute, si le joueur est professionnel, une amende comprise entre 5 et 10 unités de compte ».

Selon la valeur de l'unité de compte fixée à 102 euros, l'amende éventuelle se situe entre environ 500 et 1 000 euros.