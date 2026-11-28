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Jose Mourinho s'est confié sur la progression rapide de Dean Huijsen au Real Madrid, qu'il attribue à leur travail passé à l'AS Rome et aux rudes leçons de la Premier League. Il a expliqué comment Antonio Rudiger et Ibrahima Konate complètent le jeune défenseur central, tout en reconnaissant qu'il évite de trop le féliciter.

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Mourinho revient sur le parcours de Huijsen, de Rome à Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué la maturité grandissante de Dean Huijsen au cœur de la défense madrilène, soulignant le chemin parcouru par le jeune joueur depuis leur passage commun à l'AS Rome. Avant le match de Liga de samedi contre Alavés, Mourinho a expliqué comment un passage difficile en Angleterre avait permis à Huijsen de progresser avant leurs retrouvailles en Espagne.

« Quand Dean était avec moi à Rome, c'était un gamin et, en tant que tel, il avait encore du chemin à parcourir. La difficulté de la Premier League l'a fait progresser à bien des égards et, vu de l'extérieur, je pense qu'il n'a pas fait une bonne saison l'an dernier. Mais le fait qu'il me connaissait déjà a contribué à accélérer sa progression, a déclaré Mourinho. Il est encore jeune, mais c'est désormais un joueur beaucoup plus mûr. »

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« Je ne suis pas trop gentil avec lui »

Bien que Huijsen ait bien réagi à sa non-participation à la Coupe du monde, Mourinho a souligné qu'il évitait délibérément de trop le féliciter pour que le défenseur garde les pieds sur terre et l'envie de progresser.

« Il progresse beaucoup et a bien géré la déception de ne pas aller à la Coupe du monde, en abordant la situation de manière positive, a expliqué Mourinho. Il ne faut pas trop le féliciter, car cela pourrait lui nuire. Ma façon d'agir avec lui en tant qu'entraîneur l'aide, parce que je ne suis pas trop gentil avec lui. »

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Comment Rudiger, Konate et Huijsen favorisent l'attaque du Real Madrid

Mourinho a également souligné l'influence des défenseurs plus expérimentés Antonio Rudiger et Ibrahima Konate. Il a expliqué comment leur entente permet au Real Madrid de défendre avec agressivité et de lancer ses attaques plus haut sur le terrain.

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« Rudiger est un coéquipier important pour lui, et le profil de Konate l'aide aussi lorsqu'ils jouent ensemble, a-t-il indiqué. Bien défendre, c'est aussi aider l'équipe à mieux attaquer. Quand on est solide derrière, avec une ligne défensive plus haute, on peut mieux presser et les défenseurs remportent leurs duels individuels. »

Un nouveau test défensif face à Alavés, en forme

Huijsen et la défense du Real Madrid seront mis à rude épreuve samedi soir face à une équipe d'Alavés invaincue depuis trois matches, emmenée par Lucas Boye et Mariano, ancien attaquant madrilène, qui ont inscrit six buts chacun.

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Alors que le Real Madrid vise une onzième victoire consécutive toutes compétitions confondues, Mourinho exigera une nouvelle prestation défensive convaincante au Santiago Bernabéu.