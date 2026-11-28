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Jose Mourinho s’est confié sur les progrès rapides de Dean Huijsen au Real Madrid, qu’il attribue à leur travail commun à l’AS Rome et aux dures leçons de la Premier League. Il a expliqué comment Antonio Rudiger et Ibrahima Konate complètent le jeune défenseur central, tout en reconnaissant éviter de trop le féliciter.

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Mourinho revient sur les progrès de Huijsen, de Rome à Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué la maturité grandissante de Dean Huijsen au cœur de la défense du Real Madrid, en évoquant le chemin parcouru par le jeune joueur depuis leur passage commun à l’AS Rome. Avant le match de Liga de samedi contre Alaves, Mourinho a expliqué comment une période difficile en Angleterre avait aguerri Huijsen avant leurs retrouvailles en Espagne.

« Quand Dean était avec moi à Rome, c’était un gamin et, comme tout gamin, il avait encore du chemin à parcourir. La difficulté de la Premier League l’a fait progresser à bien des égards. Vu de l’extérieur, je pense qu’il n’a pas fait une bonne saison l’an dernier, mais le fait qu’il me connaissait déjà a contribué à accélérer sa progression, a déclaré Mourinho. Il est encore jeune, mais c’est un joueur beaucoup plus mûr. »

« Je ne suis pas trop gentil avec lui »

Si Huijsen a bien réagi à sa non-sélection pour la Coupe du monde, Mourinho a souligné qu’il évitait délibérément de trop le féliciter afin que le défenseur garde les pieds sur terre et l’envie de progresser.

« Il progresse beaucoup et a bien géré la déception de ne pas aller à la Coupe du monde, en la prenant de manière positive, a expliqué Mourinho. Il ne faut pas trop le féliciter, car cela pourrait lui nuire. Ma façon d’agir en tant qu’entraîneur l’aide, parce que je ne suis pas trop gentil avec lui. »

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Comment Rudiger, Konate et Huijsen favorisent l’attaque du Real Madrid

Mourinho a également souligné l’influence des défenseurs expérimentés Antonio Rudiger et Ibrahima Konate, expliquant comment leur entente permet au Real Madrid de défendre avec agressivité et de lancer ses attaques plus haut sur le terrain.

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« Rudiger est un coéquipier important pour lui, et le profil de Konate aide aussi lorsqu’ils jouent ensemble, a-t-il fait remarquer. Bien défendre, c’est aussi aider l’équipe à progresser offensivement. Quand on est solide derrière et qu’on joue avec une ligne défensive plus haute, on peut mieux presser, et les défenseurs remportent leurs duels. »

Un nouveau test défensif contre Alaves, en forme

Huijsen et la défense du Real Madrid seront mis à rude épreuve samedi soir face à une équipe d’Alaves invaincue depuis trois matches et emmenée par les attaquants Lucas Boye et Mariano, ancien joueur du Real Madrid, auteurs de six buts chacun.

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Alors que le Real Madrid vise une 11e victoire consécutive toutes compétitions confondues, Mourinho exigera une nouvelle prestation défensive autoritaire au Santiago Bernabeu.