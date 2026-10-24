Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a enflammé l'atmosphère du Clasico très attendu face au Barça, après avoir défendu son équipe face aux critiques et refusé de dévoiler son plan tactique pour le match, lançant des déclarations teintées d'ironie lors de la conférence de presse précédant la rencontre de demain dimanche au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne.

En réponse à une question sur le fait que le Barça récolte des éloges exagérés tandis que le Real Madrid essuie des critiques excessives, Mourinho a déclaré : « Si les gens pensaient il y a une semaine que nous allions subir une lourde défaite, ils continueront de le penser. Les propos élogieux des gens sur le Barça ne m'affectent pas, cela ne me concerne pas. »

Il a ajouté que le Barça méritait les éloges lorsqu'il affichait un niveau remarquable, mais a souligné que le Real Madrid n'en était qu'au début de son projet, précisant : « On nous considère comme une équipe aboutie, ce qui est extrêmement difficile à atteindre en football, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons travaillé que pendant trois mois, et la période de préparation a vu l'arrivée de joueurs chaque semaine, puis est survenue la trêve. »

Il a poursuivi : « Nous en sommes encore aux premières étapes, celles où l'entraîneur apprend à connaître ses joueurs, analyse leurs performances et définit les axes de travail, tandis que les joueurs se familiarisent avec ses idées. C'est pourquoi je ne trouve pas juste de comparer une équipe à ce stade avec une autre, soudée depuis des années. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Au sujet de la barbe qu'il s'est laissé pousser il y a quelques jours, et pour savoir si elle lui portait chance, Mourinho a tourné l'idée en dérision : « Ce n'est absolument pas une superstition. Est-ce que je parais mal avec la barbe ? Devrais-je la changer ? », avant d'affirmer qu'il était l'un des rares dans le monde du football à ne pas croire aux superstitions.

Concernant son plan pour le Clasico et sa composition de départ, l'entraîneur portugais a refusé de donner le moindre détail, se contentant de dire : « Je ne répondrai pas à cette question, mieux vaut poser une autre question. Je ne parlerai ni des plans, ni des joueurs, ni de la composition. »

Mourinho a également traité avec ironie une question sur les failles défensives de son équipe et la possibilité de s'appuyer sur un jeu plus offensif, lançant au journaliste : « Vous êtes malin, mais je ne suis pas idiot ! »