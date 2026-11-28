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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, appelle à la patience avant le déplacement de son équipe dans le nord de Londres pour un match crucial face à Arsenal, leader de Premier League. Le technicien italien estime injuste de comparer son effectif en pleine évolution à la stabilité du projet bâti par Mikel Arteta à l’Emirates Stadium.

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La baisse de régime de City suscite des comparaisons malvenues

Manchester City se déplace chez Arsenal, champion en titre, avec six points de retard en Premier League après une nette baisse de régime . En tête du classement plus tôt cette saison, City reste sur quatre matches de championnat sans victoire et ne compte que deux succès lors de ses sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Cette mauvaise passe suscite des comparaisons entre les deux prétendants au titre avant leur affrontement de dimanche. City se reconstruit toutefois depuis le départ de Pep Guardiola, tandis que Mikel Arteta a consacré sept ans à bâtir un projet stable dans le nord de Londres.

Maresca demande de la patience pendant la transition de City

Résumant cette affiche à « quatre mois contre sept ans », Maresca estime que le bon début de saison de City a masqué la réalité de sa reconstruction. Avant le déplacement dans le nord de Londres, il a contesté les comparaisons avec la stabilité acquise de longue date par Arsenal.

« Nous avons été en tête du championnat pendant deux mois et demi, jusqu’au 1er novembre. Aujourd’hui, nous n’y sommes plus et tout le monde compare les deux équipes, a déclaré Maresca. Pour moi, ce sont sept années passées ensemble contre quatre mois, donc on ne peut pas comparer. Je comprends que tout le monde essaie de le faire, mais de mon point de vue, tout est clair. »

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Revenant sur la récente baisse de régime de son équipe, il a ajouté : « C’est très facile à comprendre, parce que nous ne travaillons ensemble que depuis quatre mois. Une transition demande du temps. Comme nous avions gagné sept matches de suite, huit avec la Ligue des champions, tout le monde pensait probablement qu’il n’y avait pas de transition.

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« Je l’ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas magicien. Il y a une transition, c’est normal. Nous avons huit ou neuf nouveaux joueurs, l’entraîneur est nouveau, donc il faut du temps. On voit à quel point c’est compliqué pour d’autres clubs lorsqu’ils traversent une transition. Pour moi, c’est tout à fait normal. Je suis parfaitement serein, je ne panique pas du tout, même si je sais que nous devons gagner des matches, parce que c’est notre métier. Pour moi, tout cela est normal. »

Maresca minimise la frustration de Haaland et les discussions sur le titre

Maresca a également écarté les inquiétudes concernant Erling Haaland, après que l’attaquant a déclaré « qu’il faut tout remettre en question » à la suite du match nul contre Naples en Ligue des champions, en milieu de semaine. « Il est normal que les résultats influent sur l’humeur, c’est pourquoi nous devons gagner des matches, a déclaré Maresca. Je ne vois aucun problème avec Erling. Erling est un gagnant. Il est normal qu’il ne soit pas content quand nous ne gagnons pas. Et ce n’est pas seulement Erling, c’est le cas de tout le monde. N’oubliez pas qu’il y a trois semaines, il dansait sur le terrain. »

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Privilégiant les progrès à long terme plutôt que les discussions prématurées sur le titre, l’Italien a ajouté : « Le présent est important, mais l’avenir l’est bien davantage lorsqu’il s’agit de progresser et de construire quelque chose avec l’équipe. La place que nous occuperons dimanche soir, que nous gagnions, perdions ou fassions match nul, est importante, mais la saison est longue.

« Nous verrons où nous en sommes en février et en mars, puis nous pourrons fixer des objectifs. Pour l’instant, je pense qu’il est inutile de parler d’objectifs ou de la place que nous pouvons atteindre en fin de saison. »

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Il a toutefois souligné que le déplacement de dimanche chez le champion mettrait le caractère de son équipe à l’épreuve. « Il faut faire preuve de personnalité, a-t-il poursuivi. C’est aussi un bon match pour voir où nous en sommes sur ce plan et, à partir de là, essayer de comprendre la situation. »

Le choc contre Arsenal, un test révélateur du caractère de City

Même si Maresca attendra février ou mars pour fixer des objectifs précis, le déplacement de dimanche à Arsenal permettra immédiatement de mesurer la capacité de réaction de City. Mettre fin à une série de quatre matches de championnat sans victoire face à l’équipe championne d’Arteta, bien rodée, améliorerait l’ambiance après le match nul frustrant obtenu en Europe en milieu de semaine et montrerait que l’équipe reconstruite de Maresca sait répondre présente dans les rencontres à forte pression pour le titre.