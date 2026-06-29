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« Je ne suis pas l’homme de la situation »… Sami Al-Jaber esquive la mission confiée par la Fédération saoudienne de football !

Cap-Vert vs Arabie saoudite
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Arabie saoudite
É.-U.

Premier commentaire de la légende du « Chef »

Sami Al-Jaber, légende d’Al-Hilal, a réagi pour la première fois aux rumeurs qui le placent à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal, démissionnaire ce lundi matin.

Al-Meshal a démissionné sous la pression des supporters, déçus de l’élimination de l’équipe nationale dès la phase de groupes, avec seulement deux points en trois matchs, et la dernière place du groupe H.

Sur la plateforme X, de nombreux supporters ont réclamé sa nomination à la tête de la Fédération, ce qui l’a poussé à réagir lors de l’émission « Nadina » : « Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs, car il y a beaucoup de personnes qui pourraient assumer cette fonction mieux que moi. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas l’homme de la situation pour le moment. Je lis les mêmes rumeurs que vous au sujet de ma nomination à la tête de la Fédération saoudienne, sans disposer d’informations supplémentaires. »

Figure emblématique du football saoudien, Al-Jaber possède une solide culture footballistique et des idées novatrices. Il a déjà occupé les postes d’entraîneur et de président d’Al-Hilal, et suivi plusieurs formations administratives et techniques auprès de la FIFA.

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