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Le défenseur de Manchester United Patrick Dorgu a reconnu qu’il ne pouvait guère se réjouir de son but égalisateur inscrit à la 96e minute, dimanche, lors du match nul à domicile spectaculaire contre Aston Villa (4-4). Malgré deux remontées après avoir été menés de deux buts à Old Trafford, les joueurs de Michael Carrick, en difficulté, restent englués dans la zone de relégation de Premier League à l’approche de la trêve internationale.

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Une tête tardive arrache un point au terme d’un match chaotique

Dorgu a repris de la tête un corner à la sixième minute du temps additionnel, quatre minutes après le but de Joshua Zirkzee, pour permettre à l’équipe de Michael Carrick d’arracher le nul. Tombé parmi les trois derniers après la victoire de Nottingham Forest contre Manchester City samedi, le club hôte est devenu la première équipe de Premier League à remonter deux fois un déficit de deux buts au cours d’un même match. Ce point le laisse néanmoins à une longueur du maintien.

Le latéral appelle le vestiaire à réagir collectivement

L’équipe d’Unai Emery menait 2-0 après seulement quatre minutes : Alysson avait battu Senne Lammens avant que Nicolas Jackson ne marque sur un ballon repoussé. Bruno Fernandes a réduit l’écart sur penalty à la 16e minute après une faute de Boubacar Kamara sur Matheus Cunha, puis Youri Tielemans, ancien milieu d’Aston Villa, a égalisé à la 44e sur un ballon en retrait de Noussair Mazraoui. Dorgu n’en restait pas moins frustré après le coup de sifflet final.

Au micro de Sky Sports, Dorgu a déclaré : « Je ne suis pas heureux. Nous sommes dans une mauvaise situation. Nous devons nous battre ensemble pour nous en sortir. Un nul vaut mieux qu’une défaite, mais nous avons eu les meilleures occasions. Chacun doit se remettre en question et se demander s’il en fait assez. Nous devons nous battre pour l’entraîneur, pour le club et nous en sortir ensemble. »

« Bien sûr, cela fait mal [d’être dans la zone de relégation]. Il reste beaucoup de matches et nous avons besoin que tout le monde revienne en forme de la trêve internationale pour commencer à gagner. »

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Les erreurs défensives éclipsent une remontée historique

Villa a repris l’avantage après la pause grâce à un penalty de John McGinn à la 48e minute, accordé après une faute de Diogo Dalot sur Alysson. Leon Goretzka a ensuite poussé le ballon au fond à la 53e, après que Leny Yoro et Lammens n’ont pas réussi à dégager un coup franc. Toutefois, United a parcouru 120,8 km, son total le plus élevé sous Carrick en 2026, pour remonter deux buts de retard pour la troisième fois en une semaine, après sa victoire contre la Roma mardi.

Interrogé par BBC Match of the Day au sujet de Dorgu, Carrick a ajouté : « C’est bien de l’avoir avec nous et nous avons fait attention à la manière dont nous l’utilisons. Il est entré en jeu et a fait la différence. Nous devons améliorer notre situation, bien sûr. Si nous resserrons les rangs, il y a beaucoup de choses positives à retenir des trois derniers matches. »

La trêve internationale avant la lutte pour le maintien

Les deux clubs abordent désormais une pause de deux semaines liée à la trêve internationale, avec chacun ses frustrations à surmonter. Villa a laissé passer l’occasion de grimper à la huitième place en perdant son avance en fin de match, tandis que Carrick reste sous pression pour remédier aux errements défensifs de son équipe. À la reprise du championnat, United devra transformer ses remontées pleines de caractère en victoires pour quitter les trois dernières places.