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Mauricio Pochettino rejette l’idée qu’il serait devenu « trop gentil » depuis son arrivée à Manchester United. Il assure avoir conservé le tempérament combatif qui le caractérisait à Tottenham et prévient son effectif qu’il saura se montrer ferme et exigeant pour changer la culture du club à Carrington.

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Redknapp met en doute le tempérament combatif de Pochettino à Old Trafford

L’ancien milieu de l’Angleterre Jamie Redknapp a lancé le débat dans The Overlap avec Tim Sherwood, en affirmant que l’entraîneur de 54 ans avait perdu le tempérament qu’il affichait à Southampton et à Tottenham.

Sans qu’on l’interroge à ce sujet lors de la conférence de presse de vendredi, Pochettino a fermement défendu ses méthodes. Il est arrivé une semaine plus tôt à United, alors que le club se trouvait dans la zone de relégation en Premier League après un début de saison désastreux.

Pochettino distingue « gentil » et « bon »

Redknapp a opposé l’intensité passée de Pochettino à son attitude détendue à United. « Quand je voyais Pochettino à Southampton et à Tottenham, j’avais l’impression qu’il avait cette grinta argentine en lui, a déclaré Redknapp. Aujourd’hui, je le vois taper dans la main de tout le monde, porter des bracelets, avec sa coupe de cheveux. Je pense qu’il est devenu trop gentil, vraiment. »

Pochettino a rejeté cette analyse, estimant que les observateurs avaient mal interprété son approche. « Ne vous méprenez pas sur mes propos, a déclaré Pochettino. Parfois, nous confondons deux mots qui ont peut-être un sens proche : gentil et bon. »

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« Je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil. Nous devons être bons. C’est différent, a-t-il insisté. Je ne suis pas gentil. J’essaie d’être bon. Nous savons quand il faut pousser, quand il faut se montrer fermes et quand il faut construire quelque chose pour améliorer l’ambiance, les relations et tout le reste. Ce sont deux choses différentes. »

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Des séances prolongées et des journées de 14 heures pour redresser United

Pochettino a déjà prolongé les séances d’entraînement par rapport au programme de Michael Carrick, tout en sachant qu’il est essentiel de redonner confiance à ses joueurs sous le regard attentif des observateurs.

« Je pense que c’est facile pour nous, parce que nous sommes arrivés il y a une semaine, a déclaré Pochettino. C’est facile d’arriver ici avec beaucoup d’énergie, d’être positifs et d’essayer de bâtir cette confiance dont nous avons besoin. Mais pour les joueurs, c’est évidemment très difficile, parce que nous ne pouvons pas échapper à tout le bruit qui entoure ce club. Cela ne concerne pas seulement ce club. C’est le cas de tous les clubs qui n’obtiennent pas de bons résultats. Voilà pourquoi c’est si difficile pour les joueurs. »

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Sa charge de travail incessante a même retardé une rencontre avec Sir Alex Ferguson, modèle pour lui en tant qu’entraîneur. « Je n’en ai pas eu l’occasion, a ajouté Pochettino. Je lui adresse toute mon admiration et toute mon affection, et je promets de lui envoyer un message. Écoutez, ce n’est pas une excuse en l’air. Je passe 12, 13, 14 heures ici, au centre d’entraînement, et je n’ai pas eu le temps. Vous savez, nous sommes entièrement concentrés sur la recherche de tout ce qu’il faut pour commencer à améliorer nos performances. »

La venue de Brentford marque les débuts de Pochettino à Old Trafford

Pochettino dirigera United à Old Trafford pour la première fois samedi, lors de la venue de Brentford. Alors que le club est enlisé dans la zone de relégation, ce match permettra de voir immédiatement si ses séances prolongées et son énergie positive peuvent aider un effectif fragile à faire abstraction du bruit extérieur et à se relever.