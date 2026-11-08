Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a exprimé sa fierté face à la prestation de ses joueurs malgré la défaite concédée contre le Barça sur le score de 2-1 au stade Metropolitano, dans le cadre de la douzième journée de la Liga, affirmant que son équipe avait livré un match solide et avait été proche d'obtenir un meilleur résultat, mais qu'elle avait manqué de précision dans le dernier geste.

L'Atlético de Madrid avait ouvert le score lors de la première période, avant que Fermín López ne parvienne à égaliser pour le Barça, puis le même joueur est revenu pour inscrire le but de la victoire de l'équipe catalane, permettant aux visiteurs de récolter trois précieux points en plein cœur du stade Metropolitano.

Simeone a déclaré, dans ses propos tenus après la rencontre, qu'il se sentait satisfait de la prestation de ses joueurs malgré le résultat, soulignant que son équipe avait réussi à mettre le Barça sous pression, mais qu'elle n'avait pas exploité comme il le fallait les occasions qui s'étaient présentées à elle.

Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS » : « Je suis pleinement satisfait de la prestation des joueurs, et il n'y a pas matière à se plaindre. Nous avons mis les joueurs de l'équipe adverse dans une situation difficile, et il nous a manqué ce dernier geste décisif que nous avons montré en d'autres occasions, tandis que le Barça était extrêmement sûr de lui et a exploité ses occasions avec brio. Je suis fier des joueurs, j'ai pris du plaisir pendant le match, et je suis très content de la prestation de tout le monde. »

Quant à savoir si le résultat était juste, le technicien argentin a précisé : « Oui, le résultat est juste parce qu'ils ont marqué deux buts et que nous en avons marqué un seul », avant d'évoquer l'impact des changements et de l'aspect physique sur la prestation de son équipe durant la seconde période.

Simeone a affirmé qu'il ne pouvait pas garantir que ce relâchement était dû à des raisons physiques, expliquant que cela était davantage lié à la prestation des joueurs entrés en jeu, qu'ils aient livré un niveau supérieur ou inférieur à celui attendu.

Il a poursuivi : « Le match s'est déroulé comme nous l'avions prévu, et nous avons eu des occasions par l'intermédiaire de Baena et Sørloth, et le Barça n'a pas eu beaucoup d'occasions malgré sa possession du ballon, mais je suis satisfait de l'équipe, car nous sommes toujours en phase de construction, et nous avons des aspects que nous devons améliorer ainsi que des joueurs qui ont besoin de continuer à progresser. »

À propos de ses attentes vis-à-vis des remplaçants, Simeone a affirmé qu'il souhaitait toujours que les joueurs qui entrent en jeu durant les matchs livrent une prestation exceptionnelle, mais que cela n'était pas possible en toutes circonstances.

Il a déclaré : « Parfois, le déroulement du match ou l'adversaire ne nous le permettent pas, et il me reste le sentiment que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Face à un adversaire solide, le temps a de l'importance. Nous avons joué 50 bonnes minutes, c'est le laps de temps que nous avions, puis l'adversaire a pris le contrôle du jeu et a été plus décisif que nous. »

Simeone défend Julián Álvarez

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a évoqué la prestation de Julián Álvarez, affirmant que l'attaquant argentin avait livré un match marquant malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à marquer, et a déclaré : « Il a joué un match décisif, et a participé à trois attaques, en plus d'une passe décisive pour Giuliano. En seconde période, une occasion s'est présentée à lui, lors de laquelle il a tenté de lober le gardien, puis il a adressé un centre à Baena, alors que pourrions-nous demander de plus ? »

Il a ajouté : « Nous souhaitons tous qu'il ait marqué ce but, mais nous l'attendrons (Álvarez). Nous avons besoin de lui parce que, si nous voulons atteindre ce à quoi nous aspirons, nous avons besoin de lui, sinon nous n'y parviendrons pas. » Simeone a également refusé d'établir un lien entre les occasions manquées et un manque de confiance chez le joueur, affirmant : « Je ne suis pas dans son corps, mais il bénéficie de notre confiance. »

Álvarez a passé le dernier mercato estival à rêver d'un transfert au Barça, en raison d'un grand désir du club catalan de s'attacher ses services, mais son club a refusé de se séparer de lui au profit des Blaugrana.

Dans d'autres propos tenus à la chaîne « Movistar Plus », Simeone a de nouveau insisté sur sa satisfaction quant à la prestation de son équipe, estimant que l'Atlético avait livré un match remarquable et appliqué son plan durant de longues périodes, mais qu'il avait manqué de la précision requise dans les grands matchs.

Il a déclaré : « Je suis fier des joueurs, c'était un match remarquable et excellent, nous avons joué de la manière que nous voulions durant de longues périodes, mais il nous a manqué de la précision dans le dernier geste qu'exigent de telles rencontres, et au bout du compte nous avons perdu face à une équipe dont nous savons qu'elle est très efficace devant le but. »

Il a ajouté, en expliquant la différence entre les deux mi-temps : « Le Barça a eu la possession du ballon mais n'a pas créé beaucoup d'occasions de marquer. Nous avons eu des occasions par l'intermédiaire de Julián, Baena et Sørloth, celle-ci venue d'un centre de Julián, tandis qu'eux ont eu une seule occasion et c'était un but. »

Simeone est revenu à la défense d'Álvarez, le qualifiant de joueur exceptionnel qui bénéficie d'une grande affection au sein de l'équipe, affirmant que le staff technique travaillera avec lui pour l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Il a déclaré : « C'est un joueur exceptionnel, nous l'aimons beaucoup et nous avons besoin de lui, et nous avons besoin du meilleur de Julián, et nous travaillerons avec lui. Sur cinq bonnes occasions de but de l'équipe, il a contribué à trois ou quatre d'entre elles, il ne lui manquait que le but qui l'aurait fait briller, mais il viendra inéluctablement. »

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid a conclu ses propos en insistant sur la nécessité de garder son calme malgré les deux défaites consécutives subies par son équipe, se contentant de dire : « Du calme. »