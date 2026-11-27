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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fermement répondu aux critiques de son ancien coéquipier à Liverpool, Jamie Carragher, sur la solidité défensive de son équipe. Le consultant estime que le club de l’ouest de Londres traverse une grave crise en défense, susceptible de compromettre ses ambitions en Ligue des champions.

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Alonso soutient Colwill et Fofana après la lourde défaite contre Leeds

Après sa défaite 4-1 à domicile contre Leeds le week-end dernier, Chelsea a vu son bilan défensif soumis à un examen sévère. Ce revers a laissé le club à la huitième place de Premier League, avec une seule victoire en cinq matches toutes compétitions confondues.

Seuls Coventry et les deux derniers du classement, Crystal Palace et Manchester United, ont encaissé plus que les 20 buts concédés par Chelsea en 11 matches de championnat. Alors que Levi Colwill et Wesley Fofana formaient la charnière centrale contre Leeds, le consultant de Sky Sports Jamie Carragher a appelé le club à se renforcer en janvier.

Carragher met en doute leur leadership, Alonso lui répond

Dans Monday Night Football, Carragher a mis en cause l’impact physique et le leadership du duo. « Chelsea a un énorme problème en défense centrale et, si le club ne change rien en janvier, il aura beaucoup de mal à atteindre la place qu’il pense devoir occuper cette saison en vue de la Ligue des champions, a-t-il déclaré. Cette association ne fonctionnera jamais, parce que ces deux joueurs ne sont pas assez physiques et qu’aucun des deux n’est un véritable leader. »

Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse jeudi, Alonso a défendu ses joueurs. « Je ne peux pas être d’accord. Je ne suis pas d’accord avec Carra, a-t-il déclaré. Bien sûr, on peut passer à côté d’un match. Nous n’avons pas été bons [contre Leeds]. Mais j’ai vu Colwill et Fofana bien jouer et atteindre un bon niveau.

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« C’est l’objectif et le défi : être réguliers dans nos performances et dans les fondamentaux, sans baisser de niveau lors de certains matches face à un adversaire difficile. »

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Une attaque séduisante freinée par les faiblesses défensives

Si Cole Palmer, Morgan Rogers et Joao Pedro ont animé une attaque séduisante lorsqu’ils étaient disponibles, les erreurs défensives continuent de freiner la progression de Chelsea. Alonso a reconnu sa part de responsabilité et souligné que son effectif avait besoin de temps pour s’adapter.

« Rien n’excuse le fait de ne pas faire mieux, a-t-il déclaré. Nous sommes en plein processus. Nous progressons, nous faisons un pas en avant, mais il faut du temps pour que cela fasse pleinement partie de l’ADN de l’équipe. J’assume l’entière responsabilité de l’équipe et de ses performances. Nous devons montrer [des progrès contre Nottingham Forest], pas seulement en parler. Les paroles ne coûtent rien. C’est sur le terrain qu’il faut faire ses preuves.

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« Nous voulons retrouver cette solidité que nous avions. Espérons que ce n’était qu’un accident isolé. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. »

Les blessures limitent les choix d’Alonso face à Forest

Le match de vendredi contre Forest constituera un test immédiat, mais les blessures laissent peu de possibilités à Alonso pour faire tourner son effectif. Les défenseurs Reece James, Maxence Lacroix et Jorrel Hato sont toujours absents, ce qui signifie que Colwill et Fofana devraient conserver leur place.

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L’attaquant vedette Joao Pedro reste lui aussi indisponible, un nouveau coup dur, mais le milieu de terrain Moises Caicedo a été déclaré apte à jouer.