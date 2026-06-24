Dans une vidéo publiée par De Telegraaf, Valentijn Driessen analyse les chances de Wout Weghorst de jouer. Selon lui, ce attaquant remplaçant pourrait s’avérer précieux pour les Oranje durant la Coupe du monde.

« C’est un rôle auquel il ne s’attend pas. Et Weghorst se dit aussi : “Pendant la phase de poules, ils n’auront pas vraiment besoin de moi” », explique Driessen pour décrire la situation actuelle de cet attaquant de grande taille au sein des Oranje.

« Le problème pour Weghorst, c’est que Depay doit retrouver la forme », rappelle Driessen. La concurrence est en effet rude pour l’attaquant de l’Ajax au sein de la sélection de Ronald Koeman. « Il doit retrouver son rythme de match et se remettre en condition. Il a besoin de minutes de jeu. Et cela se fera au détriment du remplaçant Wout Weghorst. »

« Mais je suis convaincu qu’il aura quand même son temps de jeu », anticipe l’expert des Oranje en vue de la phase à élimination directe. « Je suis convaincu que Weghorst en est conscient. Il viendra le temps, si les Pays-Bas sont menés ou doivent forcer le jeu, où ils auront besoin de ses buts. Je ne vois pas l’équipe gagner six matchs sans lui. »

Driessen poursuit : « Il y a de très grands adversaires dans cette Coupe du monde : la France, l’Argentine, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne. Il y aura un moment où Wout Weghorst sera indispensable. C’est ce moment-là qu’il attend pour faire la différence au sein de l’équipe nationale néerlandaise. »

« Il ne se destine pas à briller contre la Tunisie, mais plutôt en quarts ou en demies. C’est à ce moment-là qu’il veut faire la différence. Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il a déjà la finale en tête, mais quand il est arrivé à l’Ajax, il a annoncé viser le titre national et il est passé tout près. Dans son esprit, Weghorst vise toujours le plus haut niveau. »

L’attaquant n’a pas été aligné lors des matchs de poule contre le Japon (2-2) ni la Suède (5-1). Samedi, il a assisté depuis le banc aux deux buts rapides de Brian Brobbey face aux Suédois à Houston.