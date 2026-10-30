Je ne serai pas injuste envers Tottenham : Pedro Porro adresse un message au Real Madrid et au Barça

Pedro Porro, le latéral de Tottenham Hotspur, s'est exprimé sur son avenir, ainsi que sur le succès obtenu par la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal AS a publié les déclarations de Porro, lors de son passage dans l'émission El Larguero, sur la radio Cadena SER.

Pedro Porro a déclaré : « Une éventuelle volonté du Real et du Barça de me recruter ? J'ai réglé la question de la prolongation de mon contrat avant la Coupe du monde, afin de pouvoir me concentrer et être tranquille. »

Il a poursuivi : « Il y a de l'intérêt, car certains clubs se renseignent pour connaître ta situation, mais il n'y a pas eu d'intérêt réel. De plus, je n'ai pas voulu écouter la moindre offre. »

Il a souligné : « Tottenham réclamera-t-il une somme importante pour me laisser partir ? Bien sûr, car ils m'estiment comme l'un des meilleurs joueurs. Au final, c'est comme tout dans la vie : ce qu'il y a de mieux coûte toujours plus cher. »

Il a ajouté : « Il serait très injuste de parler d'autres choses sans rapport avec les Spurs, car je suis en fin de compte lié à eux par un contrat. Et le respect qu'ils m'ont accordé est réciproque entre nous. J'ai toujours dit que je souhaitais revenir en Espagne, parce que c'est mon pays, et cela me rendrait très heureux. »

Il a insisté : « Quant à l'équipe à laquelle mon style de jeu correspond le mieux, je me considère comme un joueur capable de s'adapter à toutes les équipes. Je me suis adapté à la Premier League, ce qui n'est pas chose aisée. Je peux m'adapter à n'importe quelle équipe, et je m'en tiendrai là. »

Au sujet de Ferran Torres, il a commenté : « Pendant la Coupe du monde, je lui ai dit deux ou trois fois de rester calme, car les choses finissent par rentrer dans l'ordre au football, et que sa chance finirait par arriver. Et il l'a saisie au maximum. »

Il a expliqué : « Dani Carvajal est le meilleur latéral droit à avoir joué pour le Real Madrid, et de loin devant les autres. J'ai d'ailleurs été très heureux lorsqu'il m'a envoyé un message avant la Coupe du monde. »

Il a fait remarquer : « Fede Valverde au poste de latéral droit ? Il peut jouer à n'importe quel poste que tu veux. C'est un monstre, un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme. Je l'admire énormément. »

Il a souligné : « À son poste d'origine, il peut offrir un niveau bien meilleur. Et à l'heure actuelle, il y a peu de milieux de terrain qui possèdent ses qualités. Cette puissance physique, cette qualité, et la capacité à se projeter dans la surface et à marquer des buts dont il dispose. »

Au sujet de la retraite internationale de Marcos Llorente, il a commenté : « Je l'ai appris après les célébrations. Chacun est libre de gérer sa vie comme bon lui semble. Au final, lui aussi a passé de longues années à concourir avec la sélection espagnole. Cela m'a un peu choqué, car il a encore beaucoup à offrir. On est surpris, mais on respecte sa décision. »