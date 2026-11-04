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Loai Mohamed
Traduit par

« Je ne serai pas content » : Mourinho fait un aveu surprenant au sujet d'un penalty de Mbappé

J. Mourinho
Kylian Mbappé
Racing Santander vs Real Madrid
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L'entraîneur portugais « tire son chapeau » au Real Madrid après la nomination de Rafael Nadal

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José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a fait un aveu important au sujet du penalty accordé à son attaquant Kylian Mbappé lors du match contre le Racing Santander en Liga espagnole, qui a suscité une grande polémique arbitrale.

Mbappé a obtenu un penalty lors du match contre le Racing, disputé dimanche dernier en Liga, qu'il a transformé en but, aidant le club madrilène à s'imposer sur le score de 3-0.

Après le match, les experts de l'arbitrage ont affirmé que Mbappé ne méritait pas d'obtenir un penalty sur cette action, avant que la commission des arbitres espagnole ne reconnaisse plus tôt dans la journée de mercredi l'erreur de la décision de l'arbitre du match.

Après le match de ce mercredi face à l'AEK Athènes grec en Ligue des champions, Mourinho a été interrogé sur cette action, et a répondu : « Pour moi, c'était un petit penalty, je le reconnais. Et s'il avait été sifflé contre moi, je ne serais pas content. »

Il a toutefois minimisé l'impact de la décision sur le résultat du match, ajoutant, comme l'a mis en avant le journal « As » : « C'est un cas qui n'a pas eu d'incidence sur les points. Même sans ce penalty, nous aurions gagné par trois, quatre ou cinq buts. Et s'il avait fallu en marquer davantage, nous l'aurions fait, mais l'équipe n'a pas voulu continuer à marquer. »

« Le grand Nadal »

Dans un autre registre, Mourinho a salué la décision de nommer la star espagnole Rafael Nadal membre du conseil d'administration du Real Madrid, déclarant : « Je tire mon chapeau au Real Madrid, et au grand Rafa Nadal. Je crois que c'est un grand supporter du Real Madrid, et il doit certainement l'être pour rejoindre le conseil d'administration. Mais Rafa Nadal, c'est Rafa Nadal, et en tant qu'entraîneur, je suis très fier de l'avoir parmi nous. »

Il a ajouté en plaisantant : « J'espère seulement que les supporters des autres clubs qui aiment Nadal ne cesseront pas de l'aimer parce qu'il est un supporter du Real Madrid. »

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