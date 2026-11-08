Une action lors de la prestation de gala de Stephen Curry face au Orlando Magic a particulièrement enthousiasmé l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr.
« C’était un tir impossible », a déclaré Kerr après le match de NBA disputé dans la nuit de samedi à dimanche, à propos d’un panier décisif de sa superstar. À 25 secondes de la fin, Curry avait donné l’avantage aux Warriors grâce à un tir mêlant floater et crochet, avec l’aide de la planche, avant que ces derniers ne s’imposent finalement 126-119 après prolongation.
« Il est unique. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre au monde est capable de réussir ce tir », a poursuivi Kerr. Curry, 38 ans, a inscrit 41 points lors de la victoire des Warriors, dépassant ainsi définitivement LeBron James dans un classement bien particulier. Depuis son 35e anniversaire, Curry a désormais inscrit au moins 40 points lors de 16 matches de NBA. James en compte 15, suivi par une autre icône de la NBA, Michael Jordan (12).
« Cela me rend incroyablement fier quand je pense à tout le travail qu’il y a derrière, surtout après plusieurs blessures », a souligné Curry.
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Rédacteur GOAL DE / SPOX
📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.
⚽ Comment je suis arrivé au football :
Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.
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🌟 Mes moments de football préférés :
Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.