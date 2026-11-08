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Une action lors de la prestation de gala de Stephen Curry face au Orlando Magic a particulièrement enthousiasmé l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr.

« C’était un tir impossible », a déclaré Kerr après le match de NBA disputé dans la nuit de samedi à dimanche, à propos d’un panier décisif de sa superstar. À 25 secondes de la fin, Curry avait donné l’avantage aux Warriors grâce à un tir mêlant floater et crochet, avec l’aide de la planche, avant que ces derniers ne s’imposent finalement 126-119 après prolongation.

« Il est unique. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre au monde est capable de réussir ce tir », a poursuivi Kerr. Curry, 38 ans, a inscrit 41 points lors de la victoire des Warriors, dépassant ainsi définitivement LeBron James dans un classement bien particulier. Depuis son 35e anniversaire, Curry a désormais inscrit au moins 40 points lors de 16 matches de NBA. James en compte 15, suivi par une autre icône de la NBA, Michael Jordan (12).

« Cela me rend incroyablement fier quand je pense à tout le travail qu’il y a derrière, surtout après plusieurs blessures », a souligné Curry.