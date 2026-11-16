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L’ailier belge Jeremy Doku a reconnu que son but individuel spectaculaire contre l’Italie relevait du pur instinct. Doku s’est illustré lors de la victoire éclatante de l’équipe de Mark van Bommel, qui a renversé la situation pour s’imposer 4-1 à Bruxelles.

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La Belgique renverse l’Italie et l’écrase

La Belgique s’est assurée la deuxième place du groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA grâce à une large victoire 4-1 contre l’Italie à Bruxelles. Menée après un but précoce de Pio Esposito, l’équipe de Mark van Bommel a brillamment réagi. Les buts de Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku et Diego Moreira ont renversé le match et lui ont assuré une place en quarts de finale.

Doku raconte son but exceptionnel inscrit à l’instinct

Le moment fort de la soirée est venu lorsque Doku a éliminé plusieurs défenseurs avant de tromper Gianluigi Donnarumma, son coéquipier à Manchester City. Après le match, l’ailier, étonnamment critique envers lui-même, a reconnu ne pas pouvoir expliquer complètement ce geste de génie.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, c’était instinctif », a déclaré Doku à RTL.

« Je ne sais pas comment j’ai fait. Il faut que je revoie l’action, mais je suis content d’avoir marqué. »

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Un regard critique sur sa prestation malgré son coup d’éclat

Malgré sa prestation éblouissante et sa célébration de but dédiée à Jésus, Doku s’est montré exigeant envers lui-même dans son analyse d’après-match au micro de VTM.

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« Je n’ai pas trouvé que j’avais été si bon, a déclaré Doku. J’ai perdu beaucoup de ballons bêtement. J’ai marqué et réalisé quelques bonnes actions, mais je peux faire beaucoup mieux qu’aujourd’hui. Surtout avec tous les espaces qu’il y avait. Je suis toutefois très heureux pour l’équipe. »

Cap sur les quarts de finale

Porté par cette victoire, Doku estime que ce large succès prouve que la Belgique peut rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe.

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« Nous sommes revenus au score et nous marquons facilement. Nous devons continuer comme ça », a conclu Doku.

« Nous gagnons et défendons ensemble. Nous formons un bon groupe, avec les joueurs et le staff, et nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. »