« Je ne sais pas ce qui va se passer » : Endrick se confie sur son avenir au Real Madrid et sa relation avec Jose Mourinho

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Le jeune talent du Real Madrid Endrick a reconnu que son avenir restait incertain à l’approche du mercato hivernal, faute de temps de jeu régulier au Santiago Bernabéu. Le prodige brésilien, qui a connu un prêt réussi à Lyon, reste concentré sur sa progression tout en composant avec la pression du football européen de haut niveau.

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Un départ en janvier encore incertain

Endrick s’est exprimé sur les spéculations grandissantes autour de son avenir à Madrid, reconnaissant qu’il ne sait pas où il jouera après le mercato de janvier. L’attaquant de 20 ans peine à obtenir un temps de jeu régulier dans la capitale espagnole cette saison, alimentant les rumeurs d’un départ temporaire qui pourrait favoriser sa progression. Malgré son rôle limité sur le terrain, il reste un élément important du Brésil de Carlo Ancelotti, qui se prépare à disputer des matches amicaux contre le Japon et Singapour.

« Je ne sais pas ce qui se passera en janvier, tout est entre les mains de Dieu, a déclaré l’ancien joueur de Palmeiras, cité par Lance. Et je demande à Dieu la sérénité nécessaire pour faire ce qu’il y a de mieux pour ma carrière. Je pense que ce qui doit arriver arrivera. Quoi qu’il se passe, je garderai les pieds sur terre pour faire ce qu’il y a de mieux, non pas pour Endrick, mais pour Endrick le joueur. »

Prêt à se battre pour sa place

Endrick a réaffirmé son attachement à la vie dans la capitale espagnole, assurant qu’il se sent parfaitement bien à Madrid. Le prodige brésilien a toutefois clairement indiqué qu’il ferait « tout pour faire avancer » sa carrière. L’attaquant refuse de céder à la panique concernant sa progression et souligne qu’il n’a pas besoin de prendre des mesures radicales pour réussir. Sa priorité reste simple : retrouver le terrain et jouer au football.

« Ce n’est pas comme si je devais prendre mon envol, me jeter d’une falaise, parce que je n’ai que 20 ans. Je dois voir ce qui va se passer et je veux simplement jouer. Je veux juste être heureux, pouvoir aider mes coéquipiers, marquer des buts, délivrer des passes décisives, comme j’ai pu le faire à Lyon », a-t-il déclaré.

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Sa relation avec Jose Mourinho

Si son temps de jeu a été limité, Endrick n’a pas tari d’éloges sur l’homme actuellement sur le banc du Bernabéu, Jose Mourinho. Le Brésilien a révélé que le technicien portugais s’intéressait personnellement à son bien-être, ce qui l’a aidé à s’adapter à la vie à Madrid. Le jeune attaquant apprécie le lien humain noué avec Mourinho et souligne que leurs échanges dépassent souvent les questions tactiques ou footballistiques.

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« Mourinho est quelqu’un en qui je crois vraiment, parce que chaque jour, il vient me voir, il me parle, il me demande comment je vais, mais ce n’est jamais à propos du football. Il s’intéresse toujours à ma vie, à la façon dont se passe ma vie personnelle. Cela compte beaucoup pour moi, parce que c’est l’un des premiers entraîneurs qui vient vers moi, me parle et me réserve un très bon accueil. Je lui en suis très reconnaissant », a déclaré Endrick.

Retrouver le bonheur d’autrefois

Le désir d’Endrick d’obtenir du temps de jeu est nourri par ses expériences passées, lorsqu’il se sentait au sommet de ses capacités. Il a évoqué avec affection son passage à Lyon, laissant entendre que le rythme des matches réguliers est essentiel à son bien-être mental et à ses performances. Pour un joueur de son calibre, le banc est un environnement inhabituel et frustrant, ce qui l’amène à s’exprimer ouvertement sur son avenir. « Sans aucun doute, c’était l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie. C’est à ce moment-là que j’étais le plus heureux », a-t-il confié.