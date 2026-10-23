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L’ancien milieu de terrain de Premier League Robbie Savage a critiqué l’entraîneur de l’AC Milan Ruben Amorim pour avoir souri au bord du terrain lors de la lourde défaite 3-0 de son équipe à Bournemouth, jeudi en Ligue Europa. Le technicien portugais a vécu un retour difficile dans le football anglais : Bournemouth a surclassé le club sept fois champion d’Europe dans un Vitality Stadium détrempé par la pluie.

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Un consultant fustige le sourire de l’entraîneur visiteur

Savage s’en est pris à Amorim après avoir vu l’ancien entraîneur de Manchester United sourire à la 86e minute, alors que les supporters locaux chantaient « Ruben Amorim, ça s’est encore produit ». De retour sur un banc en Angleterre pour la première fois depuis son éviction d’Old Trafford en janvier, le technicien portugais n’a toujours pas battu le club de la côte sud en cinq tentatives. L’équipe de Marco Rose s’est imposée sans difficulté lors du troisième match européen de son histoire, disputé sous la tempête Austin.





Les penalties sanctionnent l’indiscipline des visiteurs italiens

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Bournemouth a dominé dès l’entame et ouvert le score après que l’arbitre grec Vasilis Fotias a accordé un penalty après intervention de la VAR : une tête d’Evanilson avait envoyé le ballon sur le bras de Koni de Winter. Justin Kluivert, fils de Patrick, ancien attaquant de l’AC Milan, a pris Mike Maignan à contre-pied.

Après des occasions pour Kluivert, Ben Gannon-Doak et Antonio Silva, Maignan a été expulsé à la 27e minute pour avoir poussé Tyler Adams au visage lors d’un corner. Après cinq minutes de protestations, Marcus Tavernier a battu sur penalty Lorenzo Torriani, entré en jeu dans les buts.

Amorim a ensuite ri sur le banc après le coup franc enroulé inscrit par le remplaçant Amine Adli à la 84e minute. Une réaction qui n’a pas plu au consultant de TNT Sports Savage, qui a déclaré : « Je ne rirais pas si mon équipe était menée 3-0. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que vos supporters aient envie de vous voir rire quand vous êtes menés 3-0. »

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Le technicien portugais déplore les décisions arbitrales

Malgré la sortie d’Alex Toth sur une suspicion de blessure aux ischio-jambiers et les remplacements de Kluivert, Tavernier et Adams à la 62e minute, les locaux ont vu le remplaçant Rayan passer deux fois près du but, avant et après la frappe d’Adli à 18 mètres. Les visiteurs, eux, n’ont cadré aucun tir.

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Au micro de TNT Sports après la rencontre, Amorim a assuré que le match était pratiquement terminé dès l’expulsion de son gardien : « Nous n’avons pas vu de match. Nous avons vu le penalty, puis l’expulsion après intervention de la VAR, et le match était terminé. Nous avons essayé d’aller de l’avant à 2-0, mais le troisième but a tué le match. Ce n’était pas un match aujourd’hui. C’était simplement une équipe en supériorité numérique. »

Interrogé sur les décisions arbitrales, Amorim a ajouté : « Je n’ai pas vu le premier penalty, mais on m’a dit que le bras n’était pas dans la bonne position. Je vais donc croire mon staff sur parole.

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« Pour le carton rouge, le joueur a clairement été poussé. On parle de la manière britannique de jouer au football. Ce n’était pas le cas ici. Je ne veux pas parler de l’arbitre. Passons au prochain match et essayons de gagner contre l’Udinese.

« La compétition est longue, mais nous devons penser au championnat. C’est le plus important pour nous. »

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Des défis différents attendent les deux clubs en championnat

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La victoire de jeudi a propulsé Bournemouth, toujours invaincu, à la troisième place du classement de la Ligue Europa, qui compte 36 équipes, tandis que l’AC Milan a reculé à la 24e place. Après avoir ménagé plusieurs titulaires importants durant la dernière demi-heure, Rose va désormais préparer son équipe, portée par ce succès, au déplacement de dimanche en Premier League chez un Manchester United en difficulté. De son côté, Amorim doit rapidement remobiliser ses joueurs de l’AC Milan, dont l’effectif est diminué, en Italie avant un rendez-vous crucial de Serie A face à l’Udinese.