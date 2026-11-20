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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a refusé de commenter la situation du jeune talent JJ Gabriel, qui attend le feu vert de la FIFA pour quitter Manchester United. Le technicien portugais a clairement indiqué qu’il se concentrait uniquement sur les joueurs qu’il entraîne chaque jour.

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Mourinho coupe court à une question sur JJ Gabriel

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a refusé de se prononcer sur JJ Gabriel lorsqu’il a été interrogé sur la situation du jeune joueur. Celui-ci continue de s’entraîner à Madrid en attendant que la FIFA donne son feu vert à son transfert depuis Manchester United.

Mourinho a répondu brièvement et sans détour, établissant une distinction claire entre les joueurs avec lesquels il travaille au quotidien et ceux qui ne font pas partie de ce groupe. Il n’a donné ni calendrier ni avis sur ce transfert en attente.

Priorité aux joueurs de l’effectif

Mourinho a expliqué qu’il nouait des liens avec les joueurs qu’il entraîne chaque jour sur le terrain. Sans relation de travail quotidienne, il ne voit aucune raison de donner publiquement son avis.

« Je n’ai rien à dire. Je ne ressens rien, a déclaré Mourinho. Je ressens quelque chose pour mes joueurs, pour ceux avec qui je travaille tous les jours, pour ceux qui sont à ma disposition. Je ne ressens rien pour les joueurs qui ne travaillent pas avec moi. »

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Les exigences de la gestion de l’effectif

La position de Mourinho témoigne aussi de sa volonté de gérer les joueurs dont il dispose déjà dans un calendrier chargé. Alors que le Real Madrid doit mener de front la Liga, la Ligue des champions et les coupes nationales, la disponibilité des joueurs au quotidien passe avant les discussions sur les transferts extérieurs au club.

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L’entraîneur a souligné à plusieurs reprises sa volonté de constituer un groupe offrant de nombreuses options, plutôt que de s’attarder sur des sujets extérieurs. Tant que les formalités et les autorisations ne sont pas finalisées ailleurs, son attention reste tournée vers les membres actuels de l’effectif.

Dans l’attente du feu vert de la FIFA

JJ Gabriel continue de s’entraîner à Madrid en attendant que la FIFA valide son transfert depuis Manchester United. Tout rôle officiel au club ou toute intégration à l’effectif du Real Madrid dépend de l’obtention de cette autorisation réglementaire.

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En attendant, Mourinho et son staff poursuivent la préparation des prochains matches.