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Le défenseur d’Arsenal Ben White est revenu sur les circonstances mystérieuses de son départ de la Coupe du monde 2022 et sur sa mise à l’écart de l’équipe d’Angleterre qui a suivi. Désormais de retour en sélection sous les ordres de Thomas Tuchel, le défenseur polyvalent affirme qu’il assume les choix qu’il a faits durant cette période mouvementée de sa carrière internationale.

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Aucun regret concernant son absence en équipe d’Angleterre

White s’est enfin exprimé sur sa décision de se tenir à l’écart de l’équipe d’Angleterre pendant le mandat de Gareth Southgate. Le joueur de 29 ans, qui avait quitté le rassemblement de l’Angleterre pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar pour des raisons personnelles, n’a pas été disponible pour une sélection pendant près de trois ans. Malgré l’attention du public et les débats sur son engagement envers la sélection, White reste convaincu d’avoir pris la bonne décision pour son bien-être.

Le défenseur a désormais été réintégré dans le groupe par Tuchel pour les prochains matches de Ligue des nations. Revenant sur sa période d’absence de la scène internationale, White a laissé entendre que le récit public ne reflétait pas la réalité de la situation.

Au micro de BBC Radio 5 live, White a expliqué : « Je pense que, de toute évidence, les gens ne connaissent pas toute l’histoire, parce que je n’ai jamais rien dit et que je ne mettrai personne en cause ni ne révélerai quoi que ce soit à ce sujet. Je pense que c’est probablement la meilleure façon de faire. Ça a été formidable, même si, évidemment, ça a été un peu compliqué et que tout n’a pas été simple, mais c’est formidable d’être ici maintenant. »

Il assume un choix personnel difficile

White compte à ce jour six sélections avec l’Angleterre, toutes obtenues lors de matches amicaux internationaux. En six rencontres, le défenseur a inscrit un seul but pour l’Angleterre.

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Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait agi différemment avec le recul, White a répondu sans hésiter. « Non, je ne pense pas. Évidemment, j’étais un peu plus jeune, je suis un peu plus âgé maintenant. Je pense être quelqu’un d’assez sincère et je crois avoir pris une décision que je prendrais probablement encore aujourd’hui. C’est donc une décision dont je ne suis pas heureux, mais c’est arrivé et il est temps de passer à autre chose », a ajouté le défenseur au cours de l’entretien.

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Un retour riche en émotions à Wembley

Le premier match de White sous le maillot de l’Angleterre depuis 2022 a été riche en événements. Entré en jeu lors du match nul 1-1 contre l’Uruguay en mars, il a été sifflé par une partie du public avant d’inscrire le premier but de l’Angleterre, puis de concéder le penalty qui a permis aux visiteurs d’égaliser.

Évoquant le tourbillon d’émotions ressenti pendant ce match, White a souligné la difficulté de gérer les attentes. « Avant le match, je me disais : ‹ Ne passe pas inaperçu, mais [vas-y] tranquillement. › Puis je suis entré en jeu et, évidemment, j’ai été sifflé, ensuite j’ai marqué, puis j’ai concédé un penalty. Il y a donc eu beaucoup d’émotions ce soir-là, mais c’était une bonne soirée », a-t-il expliqué.

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Tourné vers l’ère Tuchel

Avec Tuchel désormais aux commandes, un nouveau départ se dessine pour l’ancien joueur de Brighton. L’entraîneur allemand a exprimé publiquement son soutien à White, déclarant récemment que le défenseur méritait « un nouveau chapitre » et « un accueil positif de la part du public ». Alors que l’Angleterre se prépare à affronter la Croatie à Wembley le jeudi 12 novembre, avant de défier l’Espagne, championne du monde, à Madrid trois jours plus tard, White espère jouer un rôle important dans cette nouvelle phase.

White espère ajouter de nouvelles sélections à ses six apparitions avec l’Angleterre lors de cette trêve internationale et réaffirme sa fierté d’avoir été retenu dans le groupe. « Être appelé est évidemment un immense privilège », a déclaré White. « On ressent la même chose chaque fois que l’on a la chance de jouer pour l’Angleterre. C’est quelque chose que j’attends vraiment avec impatience cette semaine. »