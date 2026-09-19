Interrogé au cours d’un entretien avec Movistar sur le fait de savoir s’il suivrait à l’écran les matches des tout meilleurs clubs, le jeune Espagnol a exclu le champion d’Allemagne record. Il allumerait nettement plus souvent pour le Real Madrid ou le PSG, par exemple.

« Pour être honnête, je n’aime vraiment pas regarder les matches du Bayern. Car dans leur championnat, je sais déjà qu’ils seront toujours très dominants », a déclaré Yamal, avant d’insister : « Même en phase de groupes de la Ligue des champions, je ne regarde pas leurs matches, parce qu’ils sont tellement dominants. Le match contre le PSG ensuite était formidable. Mais en phase de groupes, je n’aime pas regarder leurs matches, parce qu’ils dominent fortement l’adversaire. »

Ce qui ressemble à première vue à une critique peut aussi être perçu comme un compliment. L’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany déborde d’une telle domination qu’aux yeux de Yamal, cela ne vaut manifestement pas la peine de regarder. Le résultat serait finalement déjà connu à l’avance.

Les Bayern en ont livré un exemple impressionnant vendredi face à la concurrence nationale. Les Munichois ont écrasé un Union Berlin impuissant 7-0. L’homme du match a été Michael Olise, auteur de cinq implications directes sur des buts, ce qui a conduit le directeur sportif Max Eberl à le hisser dans le cercle des possibles vainqueurs du Ballon d’Or après le coup de sifflet final.

Comment Harry Kane réagit-il à la pique de Lamine Yamal ?

Harry Kane, auteur de deux buts, il lui accordait de toute façon de grandes chances. Yamal voit les choses autrement. Selon lui, la distinction devrait « revenir au meilleur footballeur du monde » et « ne pas revenir à un joueur qui a marqué 80 buts », a-t-il également déclaré dans ledit entretien avec Movistar. Une pique claire à l’encontre de Kane, qui avait atteint 73 réalisations la saison passée.

Eberl a réagi aux déclarations et a rétorqué froidement : « Il faut faire campagne. Les meilleurs sont les joueurs qui n’ont pas besoin de faire campagne. » Kane, également interrogé après le coup de sifflet final sur le sujet, a confirmé les propos d’Eberl par une réponse sobre. « Chacun a le droit de parler comme il le souhaite. Vous me connaissez, je préfère laisser mes performances sur le terrain parler pour moi », a déclaré l’Anglais.

Même l’Union Berlin avait réagi aux déclarations de Yamal. Dans un post amusé sur les réseaux sociaux, les Eisernen ont écrit : « Ce petit garnement de 19 ans venu de Barcelone n’aurait-il pas tout simplement pu se taire ? Kane et Olise sont vraiment on fire aujourd’hui et prouvent qu’ils ont l’étoffe du Ballon d’Or. »