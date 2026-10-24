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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, est revenu sur son passage éclair au Real Madrid, reconnaissant que son éviction du banc du Santiago Bernabéu lui avait semblé prématurée. L’Espagnol, arrivé avec une réputation grandissante acquise au Bayer Leverkusen, a vu son séjour dans la capitale espagnole écourté alors que le Real Madrid était encore engagé dans plusieurs compétitions.

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Une fin prématurée dans la capitale espagnole

Le Real Madrid a nommé Alonso au début de la saison dernière, après ses débuts remarqués comme entraîneur au Bayer Leverkusen. Il a connu des débuts prometteurs lors de la Coupe du monde des clubs, mais son mandat a fini par dérailler à mi-saison.

Après une défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne en janvier, les dirigeants du Real Madrid l’ont limogé sans ménagement. Cette décision a mis fin au projet de l’Espagnol visant à transformer le style de jeu de l’équipe avant même qu’il ait véritablement commencé, le club confiant temporairement les rênes à Alvaro Arbeloa pour stabiliser la situation.

« Je ne repense pas à cette période avec colère »

Getty Images

Au micro de son ancien coéquipier à Liverpool Jamie Carragher pour Sky Sports, dans l’émission Boss, Alonso a exprimé sa frustration quant au moment de son départ. Le technicien a toutefois assuré ne garder aucune rancune envers le géant espagnol.

« J’ai eu le sentiment que cela s’était terminé un peu trop tôt, avant de savoir si la saison allait bien se terminer, a déclaré Alonso. C’était le milieu de la saison. Nous étions encore en lice en Liga et en Ligue des champions, mais entraîner le Real Madrid a été une expérience. »

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Il a ajouté : « Le Real Madrid est particulier à tous les égards. Il est un peu différent des autres clubs sur tous les plans. J’en ai tiré des enseignements et je ne repense pas à cette période avec colère. Avec le recul, je me dis que j’ai essayé et que j’ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, je me concentre sur l’avenir, mais il fallait que je tente cette expérience. »

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Alonso se lance dans le projet de Stamford Bridge

Alors que le Real Madrid a finalement opté pour une approche très différente en nommant ensuite Jose Mourinho, Alonso a rapidement trouvé un nouveau point de chute dans l’ouest de Londres. L’Espagnol a expliqué que Stamford Bridge lui offrait le cadre idéal pour se reconstruire après une période de repos nécessaire.

« C’était une question de timing. Pour moi, c’était le bon moment après le Bayer Leverkusen, après le Real Madrid. J’ai pris du temps pour moi, a confié Alonso à Carragher. Et je voulais choisir un endroit avec lequel je ressentais cette bonne connexion, ce bon sentiment. Je connais Chelsea. »

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« Je n’avais aucun lien [avec le club], mais d’après ce que j’avais entendu… Le potentiel est là, quelques éléments pourraient changer. Et je me suis dit que nous pourrions commencer cette aventure ensemble. Je trouve que [l’effectif] possède une base très solide, l’effectif est très bon. Avec quelques améliorations et de nouvelles recrues aux profils différents, nous pourrions avoir une équipe solide. »

« Ce devait être un projet… Nous savons qu’il faudra encore quelques années, mais la première année est importante et nous voilà, tout juste au début. Jusqu’ici, j’ai toutefois le sentiment que nous pourrions être en phase, sur la même longueur d’onde. Ce sera important. »

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Des derbies londoniens et le Clasico en perspective

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Alonso a connu des débuts prometteurs en Premier League, menant sa nouvelle équipe à la quatrième place du classement. Chelsea cherchera à confirmer sa bonne forme en championnat en recevant un Tottenham en difficulté ce samedi, pour un derby londonien crucial.

De son côté, le Real Madrid de Mourinho s’apprête à passer un test décisif. Le Real Madrid se rendra au Camp Nou dimanche soir pour affronter son grand rival, le FC Barcelone, lors du premier Clasico de la saison.