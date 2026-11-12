« Je ne pouvais imaginer quelqu’un de mieux » : Peter Shilton rend un bel hommage à Harry Kane, alors que le capitaine de l’Angleterre s’apprête à battre un record de sélections vieux de 36 ans face à la Croatie

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Le légendaire gardien Peter Shilton a salué le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, alors que l’attaquant du Bayern Munich s’apprête à battre son record de sélections chez les hommes, vieux de 36 ans, face à la Croatie. Kane honorera sa 126e sélection jeudi, lors du match de Ligue des nations à Wembley, après avoir égalé Shilton contre la Tchéquie le mois dernier.

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Un gardien légendaire passe le relais d’un record historique

Shilton s’était emparé du record lors de sa 109e sélection face au Danemark en juin 1989, dépassant Bobby Moore, avant de porter son total à 125 sélections lors de la Coupe du monde 1990, à l’âge de 40 ans. Après ses débuts en novembre 1970, à 21 ans, le double vainqueur de la Coupe d’Europe avait manqué les phases finales de 1974 et 1978, avant de disputer 17 matches dans la compétition lors des éditions 1982, 1986 et 1990. Kane dépassera désormais ce total lorsqu’il sera titulaire jeudi soir.

Une présentation à Wembley attend le fier successeur de Shilton

S’exprimant auprès de FIFA avant cette rencontre historique, l’ancien gardien de 77 ans s’est réjoui de voir l’attaquant lui succéder : « Je détiens le record depuis longtemps, donc c’était devenu la norme, mais les records sont faits pour être battus. Franchement, je ne vois pas qui pourrait être mieux placé que Harry [pour le battre], non seulement pour son parcours de footballeur, mais aussi pour la personne qu’il est. Il a toujours été un grand professionnel et possède un CV irréprochable. »

Confirmant qu’il assistera au match à Londres, l’ancien gardien a ajouté : « J’y vais. Je pense que j’irai sur le terrain pour lui remettre quelque chose, mais je n’en suis pas sûr à 100 %. »

Interrogé sur le nombre de sélections que l’attaquant pourrait atteindre et sur ce qu’il ressentait en voyant sa propre carrière mise à l’honneur cette semaine, Shilton a déclaré : « Il vient de signer un nouveau contrat de trois ans avec le Bayern Munich et, de nos jours, les joueurs semblent évoluer beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si c’est parce que les terrains sont si impeccables et que la condition physique est maintenue à un niveau très élevé. Il s’est évidemment consacré pleinement à son métier. »

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« Je félicite Harry, mais cela m’a fait plaisir que des gens qui ne le savaient peut-être pas reconnaissent que j’ai détenu ce record. »

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Le capitaine revient sur cette étape marquante de sa carrière

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, avant de mener l’Angleterre sur le terrain, Kane a reconnu que cet accomplissement figurait parmi ses plus grandes fiertés : « C’est sans aucun doute l’un des plus grands [accomplissements]. »

« Je pense que cela témoigne d’une régularité au plus haut niveau. C’est le résultat de tout le travail, de tout ce temps que les gens ne voient pas et qui me permet de rester en forme et en bonne santé. C’est l’une des étapes les plus importantes de ma carrière. »

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La qualification pour les quarts de finale se joue lors de cette rencontre

Deuxième du groupe C avec neuf points en quatre matches, l’équipe de Thomas Tuchel n’a besoin que d’un nul jeudi pour atteindre les quarts de finale. Une victoire permettrait également à l’Angleterre de rester en lice pour dépasser l’Espagne, en tête du groupe, dimanche à Madrid. À l’inverse, la Croatie de Slaven Bilic, troisième avec trois points après trois défaites, dont un revers 7-0 à domicile face à l’Angleterre en octobre, lutte avec la Tchéquie pour éviter la relégation.