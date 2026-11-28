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Joshua Kimmich a fait son autocritique après son geste lors du match nul à Hambourg.

« Quand on considère la situation dans laquelle nous nous trouvons, c’est totalement impardonnable », a déclaré le vice-capitaine du Bayern Munich à propos de son carton rouge pour un geste violent : « Je dois présenter mes excuses à l’équipe. Je ne peux pas vraiment l’expliquer non plus. C’était vraiment très, très stupide, et je suis heureux que nous ayons quand même pris un point. »

Lors du 0-0 au Volksparkstadion , Kimmich avait agrippé les cheveux de son adversaire Alexander Rössing-Lelesiit à la 44e minute et avait dû quitter le terrain prématurément.

« Ce n’est vraiment pas dans mes habitudes », a ajouté Kimmich : « Je n’avais pas non plus eu d’accrochage avec ce joueur sur le terrain. J’aimerais pouvoir donner une explication, mais j’ai moi-même du mal à comprendre. » La situation n’avait rien de particulièrement chargé en émotion.

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Le Borussia Dortmund peut creuser son avance en tête du classement

L’entraîneur Vincent Kompany s’est abstenu de critiquer publiquement l’un de ses cadres. « En ce moment, dans cette période, il est hors de question que je pointe du doigt un joueur et que je fasse ce cadeau au public », a insisté Kompany.

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« L’adversité est assez rude » actuellement, a ajouté l’entraîneur du Bayern. Il faut néanmoins tirer de cette période quelque chose « qui en vaudra la peine au bout du compte ».

Le 0-0 à Hambourg était déjà le cinquième match nul du Bayern en onze rencontres cette saison. Le club le plus titré d’Allemagne a ainsi manqué l’occasion de prendre la tête du classement, au moins jusqu’à dimanche. Le Borussia Dortmund pourrait y porter son avance sur le Bayern à quatre points en cas de victoire contre le Bayer Leverkusen.