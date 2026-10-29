Dans une scène douloureuse qui reflète l'ampleur de la catastrophe, le Brésilien Mauricio Dolac, entraîneur du club d'Al-Riyad, est apparu brisé et totalement abattu après la défaite humiliante sur un score de six buts à zéro face à Al-Qadsiah, jeudi soir, dans le cadre de la 12e journée du championnat saoudien Roshn.

La conférence de presse tenue par l'entraîneur après le match n'a pas été qu'un simple commentaire sur une rencontre, mais un aveu franc d'impuissance, l'intéressé se contentant de réponses brèves et saisissantes qui ont désarçonné l'assistance.

Des réponses en un seul mot

Dolac a semblé incapable de justifier ce qui s'était produit et a déclaré, dans une entrée en matière choc : « Je ne peux pas parler, et même si je le voulais, je ne pourrais pas », en référence évidente à l'ampleur du choc qu'il a encaissé.

Interrogé directement sur la fragilité du système défensif qui a encaissé 6 buts, sa réponse, la plus décevante pour les supporters d'Al-Riyad, est tombée : « Je ne sais pas si nous allons nous améliorer défensivement », une phrase qui résume l'état de perte de confiance au sein de l'équipe.

Quant à la question sur l'effondrement total de son équipe en seconde période, qui a vu celle-ci encaisser 4 des 6 buts, sa réponse a été laconique : « Qu'est-ce qui a changé en seconde période ? Rien », tandis qu'il s'est contenté de dire « Je ne suis pas en colère » en réponse à une question sur l'état dans lequel il est apparu durant la conférence, sur un ton plus proche de la résignation que de la colère.

Al-Riyad sombre à la 11e place

Avec cette défaite, Al-Riyad subit son cinquième revers de la saison, son total restant figé à seulement 12 points issus de 3 victoires et 3 matches nuls, et se retrouve actuellement à la onzième place au classement, tout près des zones de danger, alors que ses ambitions étaient bien plus grandes en début de saison.