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Jack Grealish devrait retrouver le groupe d’Everton pour le match de Premier League contre Brentford, lundi soir. Le joueur prêté par Manchester City a été écarté de l’équipe première pendant un mois à la suite d’un grave manquement à la discipline du club.

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Grealish met fin à sa mise à l’écart

Grealish a officiellement réintégré l’équipe première à Hill Dickinson après un mois de mise à l’écart. Le meneur de jeu a franchi une étape importante vers son retour complet en participant à un match amical à huis clos contre Derby County la semaine dernière, lors de la récente pause des compétitions nationales.

Moyes a confirmé que l’international anglais figure désormais dans ses plans pour la réception de Brentford . « Il a repris l’entraînement et a retrouvé le groupe », a déclaré l’Écossais aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Moyes reste concentré sur le collectif

Après sa suspension, Grealish a présenté publiquement ses excuses aux supporters et au club sur les réseaux sociaux. Si ce geste a été bien accueilli par les supporters d’Everton sur Instagram, Moyes est resté fidèle à sa réserve lorsqu’il a été interrogé sur la déclaration en ligne du joueur. « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais j’en ai entendu parler », a répondu l’ancien entraîneur de West Ham au sujet de ces excuses.

Malgré l’attention suscitée par l’absence de Grealish, Moyes a tenu à souligner qu’aucun joueur n’était au-dessus de l’équipe. L’ailier peine à peser cette saison : en six apparitions toutes compétitions confondues, il n’a inscrit aucun but ni délivré de passe décisive. Interrogé sur d’éventuels échanges privés entre eux pour mettre les choses au clair, il a expliqué : « Nous avons simplement continué à travailler. Il y a beaucoup d’autres joueurs auxquels je dois aussi consacrer beaucoup d’attention. Je ne peux pas me concentrer sur un seul joueur. »

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Préparer le match contre Brentford

La priorité de l’entraîneur reste la performance collective alors qu’Everton cherche à remonter au classement de la Premier League. « J’essaie de m’assurer que tout le monde se prépare correctement et soit prêt pour notre prochain match contre Brentford », a ajouté Moyes.

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Everton réalise jusqu’ici une belle campagne en Premier League et occupe la sixième place avec 16 points, à égalité avec Chelsea, cinquième, et à seulement deux points de Liverpool, quatrième.

Un cap pour l’entraîneur d’Everton

La conférence de presse a également été l’occasion de célébrer la longévité de Moyes au club. Le capitaine James Tarkowski et l’ancien milieu de terrain d’Everton Leon Osman ont remis à l’entraîneur un souvenir encadré pour marquer son 593e match à la tête de l’équipe, un nouveau record pour le club de la Mersey.

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Revenant sur cette étape, Moyes a exprimé sa gratitude tout en restant concentré sur les échéances à venir. « C’est quelque chose qui me réjouit vraiment mais, pour être honnête, je n’y pense pas beaucoup », a-t-il reconnu. « Je comprends que je suis soudain devenu l’entraîneur qui a dirigé plus de matches d’Everton que quiconque avant moi. C’est un véritable honneur et un privilège de me retrouver dans cette position. »