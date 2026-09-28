Alors que tous les coéquipiers de la superstar portugaise se dirigeaient vers les quelque 500 supporters visiteurs ayant fait le déplacement après la victoire 2-1 contre la Norvège lors de la deuxième journée de la Ligue des nations afin de les remercier pour leur soutien, Ronaldo a disparu dans le vestiaire immédiatement après le coup de sifflet final.

Auparavant, Ronaldo était resté sur le banc pendant toute la durée de la rencontre. Pour la première fois depuis plus de 18 ans, depuis la défaite 2-0 contre la Suisse à l’Euro 2008, le joueur de 41 ans n’a pas disputé la moindre minute lors d’un match officiel du Portugal.

Le sélectionneur Jorge Jesus a expliqué après la rencontre qu’une entrée en jeu de Ronaldo était en réalité prévue, mais que les circonstances ainsi que l’étroitesse du score n’avaient pas permis de faire entrer un attaquant supplémentaire.

« Mon plan était de le faire entrer en seconde période, mais le déroulement du match en a décidé autrement. Cela n’avait aucun sens de faire entrer un attaquant avec ses caractéristiques », a expliqué Jesus.

L’entraîneur national portugais n’a toutefois pas compris la frustration évidente de sa superstar. « Pourquoi n’a-t-il pas remercié les fans ? Il faut lui poser la question à lui-même. Je ne peux pas lire dans ses pensées, mais je le saurai quand je parlerai avec lui. »

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Le Portugal profite d’une grosse erreur du gardien norvégien

À l’Ullevaal Stadion, dans la capitale norvégienne Oslo, le Portugal avait ouvert le score dimanche soir à la 17e minute grâce à une frappe lointaine de Joao Felix.

Alors que la Norvège avait poussé en vain en première période et s’était créé un net avantage au nombre d’occasions, Erling Haaland s’est montré très opportuniste peu après la pause. Le gardien portugais Diogo Costa n’a pu que repousser devant lui un coup franc de Martin Ödegaard, et l’attaquant de Manchester City a bien suivi.

Mais comme le gardien norvégien Örjan Nyland a lui aussi commis une grosse erreur peu après, les Portugais ont rapidement répondu. À la relance, Nyland a directement donné le ballon dans les pieds de Ramos, qui a lobé le gardien avec brio d’environ 20 mètres.