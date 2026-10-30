Partager Suivez GOAL sur Google

L’ailier de Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, s’est confié sur les conséquences physiques et psychologiques de sa longue absence sur blessure, reconnaissant avoir craint, à un moment, que sa carrière professionnelle soit terminée. L’international suédois a manqué toute la saison 2025-2026 après qu’une collision, lors de la dernière journée de la saison précédente, lui a gravement endommagé le genou.

Publicité

Un coup dur dévastateur

L’ancien attaquant de la Juventus a subi cette grave blessure lors du dernier match de la saison 2024-2025, à la suite d’un choc avec Marc Guehi. Les examens ont ensuite révélé qu’un morceau de son cartilage s’était complètement détaché et déplacé à l’intérieur de l’articulation, un problème que les médecins ne pouvaient pas simplement réparer.

Après une rééducation éprouvante, l’attaquant n’a repris la compétition que récemment. Il a disputé quelques minutes face à Coventry puis à Chelsea, mettant fin à 526 jours d’absence.

Ses confidences à sa mère

Dans un entretien accordé au site officiel de Tottenham, Kulusevski est revenu sur les instants qui ont suivi le choc. Malgré une gêne ressentie dès le début, il lui a fallu du temps pour prendre la mesure de la gravité de la situation.

« Je me souviens du match, l’échauffement s’était très bien passé, puis je me souviens du choc au bout de 10 minutes, a-t-il raconté. J’ai eu mal, mais pas tant que ça. J’ai connu bien pire. Je sentais que mon genou bougeait un peu trop. Mon cartilage s’est cassé, et un morceau s’est détaché pour aller dans une autre partie du genou. On ne peut pas réparer le cartilage, donc les médecins ont vu sur les images qu’il m’en manquait une partie. »

Publicité Publicité

Aux conséquences physiques s’est rapidement ajoutée une profonde détresse morale. Lors d’une conversation déchirante avec sa famille, il a reconnu qu’il pensait devoir renoncer.

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

« Je l’ai dit à ma mère. Je me suis assis avec elle et je lui ai dit : “Écoute, je ne pense pas que ça va marcher”, a confié Kulusevski. Je devais la préparer : “Je ne pense pas pouvoir rejouer.” »

Privé d’un sacre européen

Cette longue absence a privé l’ailier de l’un des moments les plus marquants de l’histoire récente de Tottenham. Le club a mis fin à une longue attente de trophée en battant Manchester United en finale de la Ligue Europa 2025, mais Kulusevski a très mal vécu les célébrations.

Publicité

« Je crois que c’était l’un des jours les plus difficiles de ma vie, a-t-il expliqué. C’était si beau de voir tout le monde heureux, mais c’était très difficile pour moi de m’y rendre avec des béquilles, sans pouvoir marcher. Je n’ai même pas pu aller chercher ma médaille, parce que c’était trop glissant pour monter sur ce truc [le podium]. »

« Ce genre de choses n’était pas agréable, mais je l’ai accepté et je suis retourné à Barcelone. J’ai dû y rester parce que je ne pouvais pas prendre le vol de retour. Voir l’équipe faire la fête dans le bus a probablement été le moment le plus difficile de tout ce parcours, parce qu’on se sent tellement seul dans ces moments-là. »

Publicité

Monter en puissance face à Crystal Palace

Après avoir franchi avec succès les premières étapes de son retour sur le terrain, Kulusevski cherchera à retrouver du rythme en match dans les semaines à venir. Tottenham visera une troisième victoire consécutive face à Crystal Palace ce week-end, une occasion idéale pour l’ailier de poursuivre sa réintégration en équipe première et de laisser définitivement derrière lui le cauchemar de sa blessure.