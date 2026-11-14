Partager Suivez GOAL sur Google

Alexander Isak a affirmé qu’il ne devrait pas avoir à simuler pour obtenir un penalty après la défaite controversée de Liverpool face à Arsenal en Premier League. L’attaquant s’est exprimé après que la commission des incidents clés des matches a confirmé qu’un penalty lui avait été refusé à tort à la suite d’un tirage de maillot flagrant de Jurrien Timber.

Publicité

La VAR de nouveau sous le feu des critiques en Premier League

Isak a déclaré qu'il ne devrait pas avoir besoin de se laisser tomber pour obtenir un penalty après la récente défaite de Liverpool face à Arsenal. Liverpool s'est incliné 1-0 à Anfield il y a deux semaines, lors d'un match de Premier League très controversé qui continue de susciter de vifs débats.

En première période, le défenseur d'Arsenal Jurrien Timber a ostensiblement tiré le maillot d'Isak alors que l'attaquant tentait de reprendre de la tête un centre dangereux de Bradley Barcola. Ce contact a clairement freiné l'élan de l'attaquant dans la surface de réparation.

L'arbitre Andy Madley a laissé jouer et Stuart Attwell, chargé de la VAR, a choisi de ne pas intervenir. Cependant, le Key Match Incidents Panel de la Premier League a depuis estimé qu'un penalty aurait dû être accordé et que Madley aurait dû être invité à consulter l'écran.

L'attaquant uniquement concentré sur le but

Isak s'est depuis longuement exprimé sur cet incident, reconnaissant qu'il n'avait pas mesuré la gravité de la faute sur le moment. L'attaquant a expliqué que sa détermination à marquer avait pris le dessus sur sa réaction physique naturelle face à l'intervention maladroite de Timber.

Publicité Publicité

« Avec le recul, je suppose que ça donne cette impression », a reconnu Isak lorsqu'on lui a demandé s'il aurait dû y avoir penalty. « Je sentais qu'on me tirait un peu, mais pas autant que ce que les images montrent ensuite. »

Related Topics

Il a ajouté : « J'étais concentré sur le fait de marquer. C'est difficile d'essayer de marquer et de tomber en même temps. J'étais tellement focalisé sur le but que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. »

Iraola exige une réaction de ses joueurs

La frustration était palpable à Anfield après le coup de sifflet final, le personnel du club et les supporters s'estimant profondément lésés par l'arbitrage. L'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola a même plaisanté sur le fait qu'il devrait peut-être demander à ses joueurs de tomber plus facilement pour que les arbitres repèrent les fautes évidentes.

Publicité

Malgré les propos appuyés de son entraîneur après le match, Isak n'adhère pas à l'idée de simuler. S'exprimant auprès du média suédois Aftonbladet, l'attaquant a insisté sur le fait que l'honnêteté ne devrait pas être sanctionnée sur un terrain de football.

« Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en rajouter ou de tomber volontairement », a expliqué Isak. « Bien sûr, si j'avais mieux compris la situation, j'aurais peut-être fait en sorte que l'arbitre le remarque, mais je ne crois pas qu'il faille simuler ou exagérer dans ce genre de situation. »

Publicité

Faire confiance à la technologie pour trancher

La décision officielle du Key Match Incidents Panel n'apporte que très peu de réconfort à Liverpool. Le club d'Anfield a perdu des points cruciaux dans un match serré de Premier League, et la reconnaissance ultérieure de l'erreur ne peut rien changer au score final de 1-0.

Isak espère toutefois que la technologie vidéo actuellement utilisée finira par éliminer ces erreurs flagrantes du football anglais. L'attaquant estime fermement que les arbitres doivent assumer pleinement leurs responsabilités, plutôt que de compter sur les joueurs pour signaler les fautes des défenseurs.

Publicité

« Peut-être que cela ne devrait même pas avoir autant d'importance », a conclu Isak. « Puisque nous avons la VAR et des systèmes en place pour prendre les décisions décisives dans ce genre de moments. »