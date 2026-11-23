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Florian Wirtz a balayé avec amusement l’idée que Liverpool passe son temps à se préoccuper d’Arsenal, champion de Premier League, après sa démonstration contre Manchester United. L’international allemand a été le grand protagoniste de la rencontre, alors que Liverpool a surclassé son grand rival à Anfield dimanche après-midi.

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La déroute à Anfield enfonce Pochettino

Liverpool a réservé un début cauchemardesque à Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United, les visiteurs s’effondrant en moins de 15 minutes. Des erreurs défensives de Matthijs de Ligt et Leny Yoro ont offert à Dominik Szoboszlai l’ouverture du score à la 10e minute, avant que l’arbitre Samuel Barrott n’expulse directement Yoro.

Wirtz a doublé la mise trois minutes plus tard d’une finition audacieuse, puis des buts de Rio Ngumoha et Victor Munoz en seconde période ont scellé cette large victoire. Visiblement frustré, Pochettino a ensuite critiqué l’arbitrage lors de ses échanges avec la presse après le match .

Wirtz salue ses entraîneurs après sa prestation remarquée

Élu homme du match, Wirtz est revenu sur l’ambiance à Anfield et les progrès de Liverpool lors de son entretien avec Sky Sports.

« Vraiment très bien. L’ambiance après le match était formidable. Nous avons pu en profiter et c’était tout simplement un bel après-midi », a déclaré Wirtz. « Je me sens très bien, mais c’est aussi parce que l’équipe progresse et s’améliore. Quand on en fait partie, on progresse aussi, alors j’en profite. »

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Il a également attribué sa bonne forme à l’aide de l’entraîneur du club, Andoni Iraola, et du sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp.

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« Ce sont tous les deux de très bons entraîneurs et j’aime jouer sous leurs ordres », a-t-il ajouté. « Ils apportent chacun des qualités différentes et je suis heureux d’avoir deux entraîneurs comme eux. »

La course au titre se relance alors que les rivaux trébuchent

Après 10 matches, cette victoire a porté l’avance de Liverpool sur Bournemouth, cinquième, à quatre points et l’a placé à un point de Manchester City et de Brighton. Alors que le champion en titre, Arsenal, a perdu des points à Newcastle après avoir laissé échapper une avance acquise en première période, Wirtz a souligné qu’il pensait à l’ensemble des trois premières places.

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« Oui, [cette victoire] était vraiment importante aujourd’hui, aussi pour le classement », a expliqué Wirtz. « Je pense que beaucoup d’équipes en haut du classement n’ont pas gagné ce week-end, donc c’est bien d’avoir pu saisir cette occasion. Le carton rouge a bien sûr un peu influencé le match, mais on prend. Nous l’avons provoqué grâce à l’appel d’Alex [Isak], donc oui, c’est très bien. »

Interrogé directement sur la possibilité que Liverpool pense à rattraper Arsenal, il a répondu : « Euh, je ne parlais pas d’Arsenal… de toutes les équipes, je ne sais pas, de la première à la troisième place. On le savait, on n’en a pas beaucoup parlé, mais je pense que tout le monde savait que c’était une belle occasion de prendre des points. Je suis heureux que nous l’ayons saisie. »

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Le derby de la Mersey approche, United doit se reprendre

Liverpool se rendra chez Everton dimanche prochain pour le derby de la Mersey. Une victoire le placerait à quatre points d’Arsenal avant que celui-ci ne reçoive Manchester City plus tard dans l’après-midi. Saisir cette occasion pourrait conforter la place de l’équipe d’Iraola parmi les véritables prétendants au titre.

Pochettino, de son côté, doit impérativement resserrer une défense de United qui a encaissé 34 buts toutes compétitions confondues, le pire total des cinq grands championnats européens. Avec un seul point d’avance sur Crystal Palace, dernier, United se déplacera sur le terrain du Sporting en milieu de semaine avant de recevoir Brentford dans six jours.