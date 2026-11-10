Partager Suivez GOAL sur Google

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, assure aborder sereinement son avenir à long terme à Anfield, malgré l’expiration prévue de son contrat actuel à la fin de la saison. Le défenseur expérimenté reste un pilier de la défense de Liverpool, mais n’a pas encore signé de prolongation.

Publicité

Van Dijk évoque son avenir à Anfield

L’avenir de Van Dijk reste l’un des dossiers les plus urgents pour les dirigeants de Liverpool, alors que l’international néerlandais entre dans les derniers mois de son contrat actuel. Malgré l’absence de solution immédiate, le défenseur central de 35 ans a tenu à minimiser toute suggestion de tensions ou d’inquiétude concernant sa situation au club. Son contrat devant prendre fin l’été prochain, les spéculations se sont naturellement intensifiées, mais le capitaine reste concentré sur la tâche qui l’attend sous la direction de l’entraîneur Andoni Iraola.

Interrogé sur sa situation, Van Dijk a clairement indiqué que la perspective de se retrouver libre ne lui mettait pas la pression. « Je ne panique absolument pas. Je veux continuer à jouer et à faire ce que je fais. Voyons ce que la saison nous réserve. J’ai déjà vécu des moments formidables jusqu’ici. Si cela se prolonge, tant mieux. Sinon, j’irai ailleurs. Il n’y a rien à annoncer pour le moment, mais cela ne veut pas dire qu’il y a du stress ou quoi que ce soit », a expliqué le défenseur.

Inquiétudes concernant sa blessure et forfait en sélection

Si son contrat fait beaucoup parler, Van Dijk donne actuellement la priorité à sa récupération physique pendant la trêve de novembre. Le défenseur a dû renoncer à rejoindre sa sélection, le club ayant confirmé que Van Dijk s’est retiré du groupe des Pays-Bas pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Grèce et l’Allemagne. Cette décision intervient après qu’il a peiné à être pleinement en forme lors de la récente victoire de Liverpool face à Crystal Palace en Premier League. Après le coup de sifflet final, il a été constaté qu’il n’avait pas retrouvé toutes ses sensations.

Évoquant son état physique actuel, Van Dijk a reconnu avoir joué malgré une gêne pour aider l’équipe pendant une saison de transition. « Mentalement, je vais bien. Physiquement, je suis gêné par un petit pépin depuis deux semaines, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être sur le terrain. Je me sens bien, mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit en ce moment. On verra », a-t-il indiqué. Malgré ce léger contretemps physique, le capitaine a été constamment présent en championnat : il a débuté tous les matches de Liverpool jusqu’ici, alors que le club doit composer avec un calendrier chargé.

Publicité Publicité

Liverpool encore en rodage

Liverpool cherche encore ses marques depuis le départ d’Arne Slot et compte neuf points de retard sur Arsenal, leader du championnat. Le club a connu un début de saison irrégulier, avec des défaites contre Manchester City et Arsenal, ainsi qu’un revers décevant sur la scène européenne face à Fenerbahce.

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Lors de certains matches que nous avons gagnés, nous aurions pu faire beaucoup mieux, a ajouté le défenseur. Et lors de certains matches que nous avons perdus, nous avons bien joué. Nous essayons de trouver de la régularité, car c’est le seul moyen de réussir. » Le club doit désormais attendre avec inquiétude des nouvelles de l’état de forme de plusieurs joueurs clés avant un match crucial à domicile contre Manchester United, le 22 novembre.

Outre Van Dijk, le staff médical surveille Dominik Szoboszlai après sa sortie prématurée contre Palace, tandis que le milieu de terrain Ryan Gravenberch reste indisponible en raison d’un problème au talon qui a limité sa disponibilité ces derniers temps.