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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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« Je ne panique pas du tout ! » : Virgil van Dijk évoque l’incertitude autour de son contrat à Liverpool, qui arrive à expiration

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Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, assure aborder sereinement son avenir à long terme à Anfield, malgré l’expiration prévue de son contrat actuel à la fin de la saison. Le défenseur expérimenté reste un pilier de la défense de Liverpool, mais n’a pas encore signé de prolongation.

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Van Dijk évoque son avenir à Anfield

L’avenir de Van Dijk reste l’un des dossiers les plus urgents pour les dirigeants de Liverpool, alors que l’international néerlandais entre dans les derniers mois de son contrat actuel. Malgré l’absence de solution immédiate, le défenseur central de 35 ans a tenu à minimiser toute suggestion de tensions ou d’inquiétude concernant sa situation au club. Son contrat devant prendre fin l’été prochain, les spéculations se sont naturellement intensifiées, mais le capitaine reste concentré sur la tâche qui l’attend sous la direction de l’entraîneur Andoni Iraola.

Interrogé sur sa situation, Van Dijk a clairement indiqué que la perspective de se retrouver libre ne lui mettait pas la pression. « Je ne panique absolument pas. Je veux continuer à jouer et à faire ce que je fais. Voyons ce que la saison nous réserve. J’ai déjà vécu des moments formidables jusqu’ici. Si cela se prolonge, tant mieux. Sinon, j’irai ailleurs. Il n’y a rien à annoncer pour le moment, mais cela ne veut pas dire qu’il y a du stress ou quoi que ce soit », a expliqué le défenseur.

Inquiétudes concernant sa blessure et forfait en sélection

Si son contrat fait beaucoup parler, Van Dijk donne actuellement la priorité à sa récupération physique pendant la trêve de novembre. Le défenseur a dû renoncer à rejoindre sa sélection, le club ayant confirmé que Van Dijk s’est retiré du groupe des Pays-Bas pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Grèce et l’Allemagne. Cette décision intervient après qu’il a peiné à être pleinement en forme lors de la récente victoire de Liverpool face à Crystal Palace en Premier League. Après le coup de sifflet final, il a été constaté qu’il n’avait pas retrouvé toutes ses sensations.

Évoquant son état physique actuel, Van Dijk a reconnu avoir joué malgré une gêne pour aider l’équipe pendant une saison de transition. « Mentalement, je vais bien. Physiquement, je suis gêné par un petit pépin depuis deux semaines, mais je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être sur le terrain. Je me sens bien, mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit en ce moment. On verra », a-t-il indiqué. Malgré ce léger contretemps physique, le capitaine a été constamment présent en championnat : il a débuté tous les matches de Liverpool jusqu’ici, alors que le club doit composer avec un calendrier chargé.

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Liverpool encore en rodage

Liverpool cherche encore ses marques depuis le départ d’Arne Slot et compte neuf points de retard sur Arsenal, leader du championnat. Le club a connu un début de saison irrégulier, avec des défaites contre Manchester City et Arsenal, ainsi qu’un revers décevant sur la scène européenne face à Fenerbahce.

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« Lors de certains matches que nous avons gagnés, nous aurions pu faire beaucoup mieux, a ajouté le défenseur. Et lors de certains matches que nous avons perdus, nous avons bien joué. Nous essayons de trouver de la régularité, car c’est le seul moyen de réussir. » Le club doit désormais attendre avec inquiétude des nouvelles de l’état de forme de plusieurs joueurs clés avant un match crucial à domicile contre Manchester United, le 22 novembre.

Outre Van Dijk, le staff médical surveille Dominik Szoboszlai après sa sortie prématurée contre Palace, tandis que le milieu de terrain Ryan Gravenberch reste indisponible en raison d’un problème au talon qui a limité sa disponibilité ces derniers temps.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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